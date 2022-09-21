Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarıyla terör örgütü PKK/KCK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Eylül 2022 11:55
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, Gara'da 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!