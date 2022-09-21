Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

Bakan Bilgin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısına katıldı.

İşçilerin emeğiyle, iş adamlarının sermayesiyle para kazandığını ifade eden Bilgin, esnafın işine hem sermayesini hem de emeğini koyan kesim olduğunu söyledi.

Toplumun orta kesiminin esnaftan oluştuğunu belirten Bilgin, "Bir toplumda sağlıklı bir toplumsal düzen varsa esnafların mutlu olması, esnafların sorununun çözülüyor olması lazım. Özellikle değişim dönemlerinde, sorunların arttığı, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bunu daha çok hissederiz." diye konuştu.

- "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun"

Türkiye'nin Kovid-19 salgını sürecinde sosyal devlet kapsamında yaptıklarıyla dünyaya örnek olduğunu dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Devletimiz, ABD gibi 20 trilyon doları aşan bir milli gelire sahip değil, İngiltere ya da Almanya gibi milli gelire sahip değil. Ne kadarız? 1 trilyon dolara yakınız. Buna rağmen Türkiye, 20 trilyon dolarlık ekonominin yaptığını, sosyal bakımdan yaptı, vatandaşlarını korudu. Dolasıyla Sayın Cumhurbaşkanımız bu enflasyon döneminde 'yurttaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedi. Bu konuda bakanlık olarak üzerimize düşen her şeyi yaptık. Asgari ücreti tarihinin en yüksek zammıyla arttırdık. Arkasından temmuzda da bir artış yaptık. Şimdi aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Yani biz yurttaşlarımızı, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız."

Esnaf ne kadar güçlü olursa toplumun o kadar güçlü olacağını vurgulayan Bilgin, şunları söyledi:

"Esnafın bazı sorunları mevzuatla ilgili sorunlar. Çözülebilecek sorunları hemen çözmemiz lazım. Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim. Burada emekliliği hak etme şartlarını standardize etmemiz lazım. Bu hem farklı mesleklerde çalışan insanlar arasında adaletsizlik duygusunun oluşmasını ortadan kaldırır hem de devletle toplum arasındaki güven duygusunu güçlendirir. Çalışma Bakanlığı her insanımızın yanındadır."

- "Geçici işçiler sorununu çözeceğiz"

Bakan Bilgin, enflasyona rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz iki çeyrek Türkiye yüzde 7,5 ve yüzde 7,6 büyüdü. Ne yaptık? Yaklaşık 1 milyona yakın istihdam ürettik. Sorunun çözümü bu. Enflasyonu küçülerek değil, büyüyerek çözeceğiz. Üretimle, ihracatla çözeceğiz. Türkiye ne kadar ihracat yaparsa ne kadar turizm geliri elde ederse enflasyona karşı o kadar üretime dayalı gücünü kullanıp bu sorunu aşma kabiliyetine sahip olur. Dolayısıyla enflasyonun meydana getirdiği tahribatı büyüme yoluyla, üretim gücümüzle aşacağız. Biz de bakanlık olarak sosyal politikalarla enflasyonun meydana getirdiği eşitsizlikleri ve sorunları çözeceğiz. Asgari ücretle çözeceğiz, 3600 ile çözüyoruz, EYT ile çözeceğiz. Bunların hepsi önümüzdeki dosyalar. Birer birer çözeceğiz. Geçici işçiler sorununu çözeceğiz. Taşeronların kadroya alınmasında, o dönem 90 bin kişi kapsam dışı kalmıştı. Onların sorununu çözeceğiz. Bütün bunları çözüp çözüp ilerleyeceğiz."