Bakan Bilgin açıkladı: Aralık'ta asgari ücrete zam yapacağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin asgari ücretle ilgili konuştu. Bilgin, "Aralık geliyor, aralıkta da zam yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız" dedi.
Kaynak : NTV
Eklenme : 21 Eylül 2022 14:50
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, millyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.
Bilgin, "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım" dedi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!