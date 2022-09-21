Bakan Koca'dan iki hastanenin kapatılacağı iddialarına açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok, gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Eylül 2022 16:10
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesinin 28 Eylül'de açılacağını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun."PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!