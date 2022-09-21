Zimmetine 4 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı
Antalya Adliyesi'nde görevli icra müdürünün zimmetine geçirdiği para ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Eylül 2022 17:21
1. İcra Müdürü H.Ç'nin birkaç gündür işe gitmemesi üzerine yapılan incelemede, emanet kasası ve banka hesaplarındaki bir miktar paranın olmadığı ortaya çıktı.
H.Ç'nin ilk belirlemelere göre 4 milyon 300 bin lirayı zimmetine geçirdikten sonra yurt dışına kaçtığı tespit edildi.
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