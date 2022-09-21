AK Parti, kararsız seçmeni mercek altına aldı

Siyasi partiler 2023 seçimleri için sahada mesailerini sürdürüyor. AK Parti kararsız seçmenin sorunlarını gündemine aldı. Sahadan gelen raporlar inceleniyor, seçime yönelik yol haritası çiziliyor.

Yaz döneminde AK Partili il başkanları, illerde vatandaşlarla buluşup sorunları dinledi, çözüm önerileri listelendi. Bu çerçevede hazırlanan raporlar genel merkeze iletildi.

Son raporlara göre kararsız seçmene yönelik çalışmalardan olumlu sonuç alınıyor. AK Parti kaynakları temmuz ayı başından bugüne kadar AK Parti oylarında yaklaşık 2 puan artış olduğunu ifade ediyor.

İllerden gelen raporlarda vatandaşların gündeminin ilk sırasında ekonomi bulunuyor.

Raporlara göre, sokakta yaşanan ekonomik sorunların küresel krizden kaynaklandığı düşünülüyor.

Seçmene ulaşmaya devam edecek AK Parti'de, özellikle kararsızlar dinlenecek. Beklentilerin karşılanması için ortaya koydukları öneriler listelenecek. Bu çerçevede düzenli yapılan raporlar, seçim çalışmaları için yol gösterici olacak.