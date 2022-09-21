Tekstil atölyesinde dehşet! Deva Partisi ilçe başkan yardımcısı öldürüldü

Olay, Güney Mahallesi Fetih Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C. ve R.C. isimli şahıslar, daha önce birlikte iş yaptıkları Savaş Taş'ın tekstil atölyesine geldi. Aralarında husumet bulunan şahıslar arasında atölye önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden biri silahını çıkararak Savaş Taş'ın peşinden koştu. Can havliyle atölyeye giren Taş, sırtından ve kolundan vuruldu. Seken kurşunlardan biri de tekstil atölyesinde çalışan İ.K. isimli yaşlı kadının ayak parmağına isabet etti. F.C. ve R.C. ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Savaş Taş ile parmağından yaralanan İ.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Taş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taş'ın Deva Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüpheliler polis ekipleri tarafından İstanbul sınırında yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.