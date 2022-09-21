Togg, Galataport İstanbul'da sergileniyor
İlk kez iki ay önce, Zorlu Center'da görücüye çıkmıştı. Türkiye'nin otomobili Togg'un İstanbul'da ikinci durağı Galataport oldu. Yerli otomobilin üst düzey teknolojik özelliklerinin tanıtıldığı konsept araç, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. TRT Haber hem o ilgiyi hem de yerli otomobili görüntüledi.
Tasarımıyla göz kamaştıran, teknolojik donanımıyla konuşulan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Zorlu Center'dan sonra İstanbul'daki ikinci durağı Galataport'ta..
Togg'un tüm teknolojik özelliklerini ön plana çıkartan o konsept araç, meydandaki cam platformun içinde sergileniyor. TRT Haber, hem ziyaretçilerin ilgisini hem de yerli otomobili görüntüledi.
Tasarımıyla övgü topladı
Sergilenen yerli otomobil, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Yerli otomobili yakından görme fırsatını bulan ziyaretçiler duygularını, "
Bu mükemmel, teknolojinin son haddi herhalde çok beğendim", "
Milli duygularım görünce kabardı. İnceledim içini dışını. Çok gurur duydum. Bu memleketimiz için bir övünç kaynağıdır, çok gururluyum" sözleriyle ifade etti.
Ziyaretçiler, Togg'un tasarımının çok güzel ve Türkiye'ye yakışır bir otomobil olduğunu vurguladı.
Doğu ve batının birlikteliğine özel simge
Togg'un logosu aracın direksiyonunda da bulunuyor ve bu logo doğu ve batının birlikteliğini simgeliyor.
Konsept araç, 15 Ekim'e kadar Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!