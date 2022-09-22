Sanayiciler kalifiye eleman sıkıntısı çekiyor

Rusya'nın gazı kesmesinin ardından Avrupalı birçok şirket hem yatırım hem de ürün tedariki için Türkiye'yi radarına aldı. Türkiye'nin üretim kalitesi ve konumu yabancıların ilgisini çekiyor. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden gelen siparişlerin artması, Türk firmalarının yeni yatırımlara yönelmesine yol açtı. Ancak sanayiciler kalifiye eleman bulamamaktan şikayet ediyor. Küçük ve orta işletmelere (KOBİ) hizmet vermek için 2005 yılında kurulan ve 14 bin üyesi bulunan Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, Türkiye'nin önünde tarım ve sanayi alanında çok ciddi fırsatlar olduğunu dile getirdi.

FIRSATI KAÇIRMAYALIM

Yabancı iş insanlarının Türkiye'de yatırım yapma iştahının bulunduğunun altını çizen Doğan, "Konumu itibariyle pazarlara yakın ve güvenilir ülke olmamız ortaklıklar ve iş birlikleri için Türkiye'yi çok cazip hale getirdi. Dünyada ekonomik sıkıntılar yaşanırken Türkiye'nin üretime ve ihracata devam etmesi ve yaşanan sıkıntılara rağmen dimdik durması yabancı yatırımcıyı çekiyor. Bu fırsatı kaçırmayalım ve iyi değerlendirelim" şeklinde konuştu.

Türk firmalarının yurt dışından gelen taleplere yetişmekte zorlandığını ifade eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

3 BİN KİŞİYE HEMEN İŞ VAR

"Firmalar çalıştıracak eleman bulamıyorlar. Konya, Denizli ve Kayseri'deki sanayicilerin tamamı işçi bulamamaktan muzdarip. Asgari ücretin üzerinde maaş verilmesine rağmen eleman sıkıntısı çok fazla. Son 15 gün içinde 17 şehir dolaştım. Hepsinin ortak noktası çalıştıracak eleman bulamaması. Konya'da bir arkadaşımız şekerleme işiyle uğraşıyor. Jelibon üretip İngiltere'ye satıyor. 12 ayı siparişle doldurmuş. Fabrikasını büyütmek için ek yatırım yaptı, ancak elaman bulamıyor. Konya sanayicisi 2-3 bin kişiye rahatlıkla iş sağlayabilir. Denizli'de iplik üreticileri eleman arıyor. Ancak insanlar masa başı iş yapmak istiyor. Sanayide; kaynakçı, tornacı, iplik makinesinde çalışacak çok sayıda elemana ihtiyaç var."

FİNANSMANA ERİŞEMİYORUZ

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan, daha çok yatırımın yapılması için finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti. Bu yönde bankaların da adım atmasını beklediklerini kaydeden Doğan, devlet bankalarının bu konuya önem verirken, özel bankaların kredi musluklarını kıstığını anlattı. Doğan, "Çok küçük konuları bahane göstererek kredi vermiyorlar. Krediye rahat ulaşabilirsek piyasa biraz daha hareketlenir" diye konuştu.

İthal ürünleri Türkiye'de üretelim

Yaşar Doğan, Türkiye'de üretim için çok önemli teşvikler bulunduğunu söyledi. "İthal ettiğimiz ürünleri gelin ülkemizde üretelim" çağrısında bulunan Doğan, "Mevcut teşviklerde bu gerçekleştirilebilir" dedi. Birçok sektörün ihracat yaptığını, önceliğin düzgün ürün üretilmesinden geçtiğini ifade eden Doğan, "Ürün doğal ortamında yetişirse dünyanın her yerinde alıcı buluyor. Tarımla ilgili hükümetin verdiği destekler var. Bunları doğru şekilde kullanıp üretelim. Her şey yetişiyor Türkiye'de. Memleketimiz tarım cenneti" şeklinde konuştu.