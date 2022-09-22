Edirne'nin de taşı toprağı altın oldu! Dükkan fiyatları Kapalıçarşı'ya rakip

Bulgar vatandaşlarının Edirne'ye alışveriş için gelmeleri ilde ticareti hareketlendirdi. Özellikle 28 Temmuz'dan sonra çıkan pasaportsuz giriş kararı ile bölgede ticaret zirveyi gördü. Ticaretteki artış özellikle İstanbul esnafının dikkatini çekti. Başta Eminönü, Fatih ve Sirkeci'de ticaret yapan esnaf Edirne'de dükkan kapma yarışına girerken, fiyatlar da uçtu.

Geçen yıl aylık kirası 10 bin lira olan dükkan, bugün 40 bin liraya kadar yükseldi. Yalnızca kiralık dükkan değil depo ve satılık dükkan fiyatları da arttı. İlin en işlek caddesi olan Saraçlar'da 240 metrekare için 35 milyon lira isteniyor. Dükkan fiyatları 10 milyon TL'den başlıyor. Saraçlar Caddesi'nin arka sokağında bile atıl durumdaki dükkanlar için 5 milyon lira fiyat talep ediliyor. 1.000 metrekarelik depo alanı için aylık 30 bin lira kira, satılık olarak ise 10 milyon lira bedel biçiliyor.

İSTANBUL'DAN ARAYAN ÇOK

Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, Bulgar vatandaşlarına pasaportsuz giriş imkanı tanınması ile ticaretin arttığını belirterek "Ticaret yapmak için dükkan arayan kişilerin sayısı ciddi şekilde arttı. İstanbul'dan büyük imalatçı firmalar arıyorlar. Böyle talepler de olunca kiralar alıp, başını yürüdü. Şu anda Edirne'de Çilingirler Çarşısı, Saraçlar Caddesi en hareketli yerler. Buralarda dükkan bulmak zorlaştı. Dükkan bulduğunuz zaman kirası; en ufağı 40 bin TL'den başlıyor. Daha önce 10-15 bin TL idi. Şu anda 50 bin TL'lerin üzerinde kiralar" dedi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz de "Çevre illerden esnaflar Edirne'de ticaret yapmak için bölgede dükkan kiralıyor veya satın alıyorlar. Kiralar 50 ile 70 bin lira arasına yükseldi. Satılık dükkanların fiyatları ciddi şekilde arttı. Büyük umutlarla buraya gelen esnafın bu kiralar karşısında ayakta kalmaları kolay değil" açıklamasında bulundu.

DÜKKANLAR ALTIN DEĞERİNDE

Saraçlar Caddesi'nde gıda işi yapan Emrullah Kesin "İlk kez böyle bir durum ile karşılaşıyoruz. Satışlarımız gayet iyi ancak kira fiyatları uçtu. Mevcut mal sahibimiz kiramızı 3 kat artırmamızı istiyor. Kiralık dükkan altın değerinde. Özellikle Bulgar vatandaşların geldiği Saraçlar Caddesi'nde kiralar Bağdat Caddesi ile yarışır hale geldi. Mal sahibi 'ödemezsen çık, alıcı çok' diyor" açıklamasında bulundu.

Kaan ZENGİNLİ