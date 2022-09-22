Yeni maden yasası hazır: İşletmeler 'rehabilitasyon bedeli' ödeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, yeni maden yasası taslağının hazır olduğunu söyledi. Kalaycı "Çalışma bitti. STK'ların görüşleri alındı ve yasaya zerk edildi. Maden yasasında rehabilitasyon sorununu çok daha etkili ve verimli şekilde düzenledik. Yeni bir fon oluşturuyoruz. Bu fonda toplanan paralarla maden sahalarının tekrar doğal haline geri döndürülmesi ve düzenlenmesi işi gerçekleşecek. Rehabilitasyon, şirket inisiyatifinden çıkıyor. Bütün şirketler, faaliyetlerini devam ettirirken bu fona para ödeyecek. Taslak çalışmaya göre şirketler; vergi, maaş, devlet hakkı ve ruhsat bedeli dışında bir de rehabilitasyon bedeli ödeyecek. Sonrasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, sahada işler bittikten sonra ihalesini yapıp ve ilgili fondan para aktarıp sahayı eski haline getirecek" dedi.

Kalaycı, yeni kanun taslağında cezaların daha makul rakamlara çekildiğini anlattı. Geçen yıl maden ithalatında 20 milyar dolardan fazla açık verildiğini anlatan Kalaycı, Türkiye'nin jeolojik yapısının bu açığı kapatabilecek potansiyele sahip olduğuna işaret etti.

BOR İŞLENDİĞİNDE TONU 4 MİLYON DOLARI BULUYOR

Bor madeninin uzun yıllar cevher olarak ihraç edildiğini anlatan Şeref Kalaycı, şöyle konuştu: Bor madeninin tonu, cevher olarak 200 dolar. Daha sonra borik asit olarak ihraç edilmiş, tonu 800 dolar. Bor karbür fabrikamız 4 ay sonra açılıyor. Bor karbürün tonu 40 bin dolar. Türkiye'de bor karbürü zırha dönüştürecek fabrikalar var. Zırha dönüştürdüğünüzde tonu 100 bin dolara çıkıyor. Karbür, füzelerin ucundaki aparatlara dönüştürüldüğünde de tonu 4 milyon dolar oluyor.

C. Fırat Aydoğmuş