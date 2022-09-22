Financial Times yazdı! Altılı Masa çatırdıyor, birlikte çay bile içmiyorlar

Türkiye seçim atmosferine girmeye başlarken, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'tan çok dikkat çeken bir haber geldi. Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı haberde, Türkiye'de yerel seçimlerde birlikte hareket ederek başarıya ulaşan muhalefet bloğunun dağılmaya başladığı öne sürüldü.

"Türkiye'de Erdoğan'la mücadele edecek muhalefet bloğu dağılıyor" başlığı kullanılırken, "Gelecek yılki seçimlerde büyük umutları olan koalisyonun yüzeyinde çatlaklar oluştu ve dağılmamak için çabalıyor" ifadesine yer verildi.

Çay bile içmiyorlar

Bazı muhalefet partileri arasındaki ilişkilerin çok kırılgan olduğunu yazan Financial Times, "Teoride Erdoğan'a karşı birleşmesi gereken parti liderleri birlikte çay bile içmeyi reddediyor" yorumunu yaptı. İyi Parti lideri Meral Akşener'in HDP ile aynı masaya asla oturmayacağını söylemesi üzerine HDP'den de benzer bir yanıt geldiğine dikkat çeken gazete, Erdoğan ve AK Parti yanlısı medyanın da bu gerilimi kullanarak ittifakı bozmaya çalıştığını aktardı.

Kılıçdaroğlu ile Akşener'in arasında...

Yüksek enflasyon, Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve yaşam standartlarının keskin bir şekilde düşmesiyle birlikte Erdoğan'ın anketlerde güç kaybettiğini yazan gazete, "İttifakın merkezinde CHP ve İyi Parti var. Her ne kadar iki partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener birlikte çalışmaya baş koysa da aralarında gelecek seçim için derin ve giderek büyüyen strateji anlaşmazlığı var" yorumunu yaptı.

Akşener'in adayı Mansur Yavaş

İttifak içindeki en büyük gerilimin ortak aday konusu olduğuna dikkat çekilirken Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday göstermek istediği ve Akşener'in ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday göstermek istediği hatırlatıldı.

İYİ Parti ile DEVA'nın gizli pazarlığı

Öte yandan İyi Parti'den yetkililer Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar arkasında Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi ile görüşmeler yaptığını öne sürdü. İyi Parti'de rahatsızlık yaratan bir diğer konunun ise HDP ile yakınlaşması olduğu da belirtildi. İyi Parti'den yetkililer, bu yakınlaşmanın arkasında Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı için zemin hazırlaması olduğunu öne sürdü.

CHP'den yetkililer oy oranı yüzde 11 olan bir partiye sırt çevrilmemesi gerektiğini söylerken İyi Parti'den bir yetkili ise, "Biz neysek oyuz. Biz de bir yere kadar göz yumabiliriz ve biz çok fazla iyilik yaptık" dedi.

İYİ Parti ve HDP ilk turda kendi adayını...

Gazete muhalefet bloğunun yapacağı hamle ile ilgili de dikkat çekici bir iddiada bulundu. Financial Times'ın haberinde, "Hem HDP'den hem de İyi Parti'den yetkililer en sonunda ilk turda kendi adaylarıyla cumhurbaşkanlığı oylamasına çıkma kararı alıp eğer olursa ikinci turda Erdoğan karşısında kalan adaya destek verebilirler" ifadesi kullanıldı.

Muhalif adaylar karşı karşıya gelebilir

Fakat gazeteye konuşan uzmanlar, bu durumun risk oluşturabileceğini çünkü seçim kampanyası sırasında muhalif adayların birbirleriyle karşı karşıya gelebileceğini söyledi. Öte yandan Financial Times'taki haberde, "Kafa kafaya bir ikinci tur onun için çok kritik olacağı için Erdoğan, bazı usulsüzlükler ortaya çıkarabilir" denildi.