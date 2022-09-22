Osmaniye'de fırtına ve sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve alt geçitleri su bastı
Osmaniye'de başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, suyla dolan cadde ile sokaklar nedeniyle birçok araç mahsur kaldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Eylül 2022 08:39
Gece saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı.
Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar mahsur kaldı.
Su dolması nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı.
Araçtakiler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, mahsur kalan minibüs halat yardımıyla sudan kurtarıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!