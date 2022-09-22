Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bakan Koca, Azerbaycan'da konuştu, iddiaları yalanladı
Bakan Koca, Azerbaycan'da konuştu, iddiaları yalanladı
Devlet korumasından yararlanan 958 genç kamuya atanacak
Devlet korumasından yararlanan 958 genç kamuya atanacak
Dolar/TL, 18,36 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,36 seviyesinden işlem görüyor
Zelenskiy, takas edilen 215 Ukraynalı için Erdoğan'a teşekkür etti
Zelenskiy, takas edilen 215 Ukraynalı için Erdoğan'a teşekkür etti
Fed sonrası gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Fed sonrası gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Sağlık Bakanlığı'ndan atama duyurusu
Sağlık Bakanlığı'ndan atama duyurusu
AK Parti'nin vizyon belgesinde sürpriz projeler
AK Parti'nin vizyon belgesinde sürpriz projeler
Sanayiciler kalifiye eleman sıkıntısı çekiyor
Sanayiciler kalifiye eleman sıkıntısı çekiyor
500 bin konut böyle olacak
500 bin konut böyle olacak
Erdoğan aracılık etti! 200 savaş esiri takas edildi
Erdoğan aracılık etti! 200 savaş esiri takas edildi
FED kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum
FED kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum
EYT'de son durum: Staj sigortası geçerli mi?
EYT'de son durum: Staj sigortası geçerli mi?
FED yeniden faiz artırdı
FED yeniden faiz artırdı
Milli eğitim müdüründen uyarı: Kaynak kitap talep edildiğini duyuyoruz
Milli eğitim müdüründen uyarı: Kaynak kitap talep edildiğini duyuyoruz
Yangın helikopteri kazasına soruşturma başlatıldı
Yangın helikopteri kazasına soruşturma başlatıldı
Biden da Erdoğan'ın tezini savundu: BM'nin yapısı değişmeli
Biden da Erdoğan'ın tezini savundu: BM'nin yapısı değişmeli
İKM'leri taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist tutuklandı
İKM'leri taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist tutuklandı
OMÜ'den 'personel zammı ve toplu iş görüşmesi' açıklaması
OMÜ'den 'personel zammı ve toplu iş görüşmesi' açıklaması
AK Parti, kararsız seçmeni mercek altına aldı
AK Parti, kararsız seçmeni mercek altına aldı
Zimmetine 4 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı
Zimmetine 4 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı
Bakan Koca'dan iki hastanenin kapatılacağı iddialarına açıklama
Bakan Koca'dan iki hastanenin kapatılacağı iddialarına açıklama
Bakan Bozdağ: Her hakim savcının yanında bir yardımcı olacak
Bakan Bozdağ: Her hakim savcının yanında bir yardımcı olacak
Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı
Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması
Meteorolojiden dört bölge için yağış uyarısı
Meteorolojiden dört bölge için yağış uyarısı
İmamoğlu'nun 'hakaret' davasında yine karar çıkmadı
İmamoğlu'nun 'hakaret' davasında yine karar çıkmadı
TOKİ'den indirim kampanyası
TOKİ'den indirim kampanyası
YÖK'ün genç araştırmacılara yabancı dil destek programı başlıyor
YÖK'ün genç araştırmacılara yabancı dil destek programı başlıyor
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Anayasa Mahkemesinden 'öğrenim kredisi borcu' kararı
Anayasa Mahkemesinden 'öğrenim kredisi borcu' kararı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nın D-100 geçişinde sis etkisini gösteriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Eylül 2022 09:51
Yazdır
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Geceden beri sağanağın yaşandığı bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kara yolunun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri, sis ve yağışın bölgenin yüksek kesimlerinde hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacağını belirtti.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Bakan Bilgin: Türkiye'nin ne sorunu varsa çözeceğiz
Bakan Bilgin: Türkiye'nin ne sorunu varsa çözeceğiz
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Doktorlara kadavrasını bağışladı
Doktorlara kadavrasını bağışladı
Hatalı sünnete 'taksirle yaralama' suçundan dava açıldı
Hatalı sünnete 'taksirle yaralama' suçundan dava açıldı

Bu Habere Tepkiniz

PTT personeline performans kriteri konması hukuka uygun bulundu

PTT personeline performans kriteri konması hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, PTT'de 399 sayılı KHK'ye Tabi Sözleşmeli Personelin 2017 Yılı Sicil ve Başarı Değerlendirmesi Raporları konulu yazısına açılan davada kararını verdi. Daire, düzenlemenin hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Danıştay: Kadroya bağlı olmayan 'görev unvanı' ihdas edilemez

Danıştay: Kadroya bağlı olmayan 'görev unvanı' ihdas edilemez

>Danıştay 2. Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde düzenlenen ve herhangi bir kadroya bağlı olmaksızın oluşturulan "servis yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları" düzenlemesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi Fırsatı

Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi Fırsatı

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=15000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-15k-ihtiyac-kredisi
2022 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

2022 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

Okul müdürlerinin, norm kadro modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları, MEB'in resmi yazısı gereğince öğretmenlere tebliğ edilmek zorundadır. Ders yükünün ve şube sayısının az girilmesi halinde bazı öğretmenler norm fazlası olacaktır. Bu nedenle, öğretmenler ısrarla, okul müdüründen, norm kadro modülüne girdiği bilgileri istemeli, yanlış bilgi gerilmişse itiraz etmeli ve daha sonra sorun oluşmaması için bir örneğini fotokopi olarak almalıdır.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

2008 öncesi memuriyete girmiş olanlar, 61 yaş + 15 yıl hizmet şartıyla emekli olabilirler.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Amaç, sürücülere emniyet kemeri takma alışkanlığını kazandırmak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

Temmuz ayında yapılan sınavın iptaliyle yenilenmesine karar verilen KPSS'de Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavı dün yapıldı. Adaylardan bazıları soruların daha zor, bazıları ise daha kolay olduğunu söyledi. Diğer sınavlar 24 Eylül-2 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanacak
KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.
Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafa vuruşu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafa vuruşu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti. Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı, FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti. Topla kafa vuruşu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, Dünya Kupası'nın oynanacağı Katar'a gideceğini söyledi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Milyoner'de hepimizi kandırmışlar...

Milyoner'de hepimizi kandırmışlar...

Milyoner'de yarışmacı kamera arkası sırrını ağzından kaçırdı! Hepimizi kandırmışlar...