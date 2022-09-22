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Dolar/TL, 18,36 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,36 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Eylül 2022 10:51
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Dolar/TL, 18,36 seviyesinden işlem görüyor

ABD Merkez Bankası (Fed), dün federal fonlama oranını beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,00-3,25 bandına çıkardı.

Üyelerin gelecek döneme ilişkin projeksiyonları daha yüksek işsizlik ve yavaş ekonomik büyümeye işaret ederken, enflasyonun ancak 2025'te yüzde 2'lik hedefe geri döneceğini, Banka'nın gelecek iki toplantısında en az 125 baz puanlık faiz artırımına gideceği sinyali verdi.

Fed toplantısının ardından dolar endeksi yükselişini sürdürerek 111,8 ile 20 yılın zirvesini görmesinin ardından 111,6'da dengelendi. Diğer ülke para birimleri üzerindeki baskı da artarken avro/dolar paritesi 0,9809'la Ekim 2002'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 18,3275'ten kapanmasının ardından, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2'lik artışla 18,3620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 18,0990'dan, sterlin/TL yatay seyirle 20,6810'dan satılıyor.

Analistler, Fed'in gelecek döneme ilişkin projeksiyonları ile ekonomide "yumuşak iniş" beklentilerine gölge düştüğünü belirterek, artan resesyon ihtimaline karşın agresif faiz artırımlarına devam edileceği sinyalinin küresel çapta dolar talebinin güçlenmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) toplantısından çıkacak kararlara odaklandığını aktaran analistler, yurt içinde ise gözlerin TCMB'nin faiz kararına çevrildiğini ifade etti.

Analistler, bugün veri gündeminin de yoğun olduğuna işaret ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 112-112,5 seviyelerinin direnç, 109,5'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin politika faizini yüzde 13'te tutmasını bekliyor. Öte yandan ankete katılan 29 ekonomistten 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i de 50 baz puanlık indirim öngörüyor.

BoE'nin ise politika faizini 50 baz puanlık artırımla yüzde 2,25'e yükseltmesi beklenirken, 75 baz puanlık artırım ihtimali de göz ardı edilmiyor.

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