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Erdoğan doğudan batıya bir haftalık diplomasi turunu tamamladı

Erdoğan'ın 15 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrindeki Şanghay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi ile başlayan bir haftalık turu, New York'taki Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu temaslarıyla sona erdi-

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Eylül 2022 11:02
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Erdoğan doğudan batıya bir haftalık diplomasi turunu tamamladı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 günlük diplomasi trafiği 15 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde özel konuk olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 22. Devlet Başkanları Zirvesi ile başladı, New York'taki Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu kapsamındaki temaslarını tamamlamasıyla sona erdi.

Erdoğan, 15 Eylül'de ulaştığı Semerkant'ta ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüştü.

Akşam zirveye katılan liderlerle "Ebedi Şehir" kompleksini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

Gezi sırasında Putin ile özel sohbet de gerçekleştiren Erdoğan, komplekste incelemelerde bulundu. Erdoğan'ın liderlerle sohbetine ilişkin görüntüler, medyada geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapıldığı 16 Eylül'de ise temaslarına Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmesiyle başladı.

Daha sonra Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin geniş katılımlı oturumunda konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin doğu ile batı arasındaki köprü konumunun emsalsiz imkanlar sunduğunu belirterek, "Güvenlikten ekonomiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme her alanda iş birliğine hazırız." mesajını verdi.

Oturumun ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul eden Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin barış çabaları ele alındı.

- Diplomasi trafiği ABD'de devam etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından Birleşmiş Millet 77. Genel Kurulu için ABD'nin New York'ta kentine geldi.

Erdoğan, burada da bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarını sürdürdü. Bu kapsamda bazı liderleri Türkevi'nde kabul eden Erdoğan, bazılarıyla da BM Genel Merkezi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed El-Alimi, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Eduardo Giammattei Falla, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Yair Lapid, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Erdoğan, BM 77. Genel Kuruluna hitabından önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Daha sonra Genel Kurula hitap eden Erdoğan'ın gündeminde, Türkiye'nin dış politikası, Rusya-Ukrayna Savaşı, Türkiye'nin çabalarıyla açılan tahıl koridoru, gıda güvenliği, Suriye, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tacizleri, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki mülteci sorunu vardı. Erdoğan, konuşmasında BM'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik mesajını da "Dünya beşten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkündür." ifadeleriyle verdi.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

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Erdoğan ayrıca FIFA Başkanı Gianni İnfantino'yu Türkevi'nde kabul etti.

Recep Tayyip Erdoğan ayrıca BM Genel Merkezi'nde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeul ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD temaslarının son gününde ise KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Polonya Cumhurbaşkanı Andrezj Duda ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile de bir araya geldi.

Erdoğan, ABD temasları boyunca ayrıca Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yemeğine katıldı, Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşlarının temsilcileriyle, ABD'nin önde gelen iş insanlarıyla görüştü.

SETA'nın düzenlediği ABD'li bazı düşünce kuruluşlarıyla yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Erdoğan, ABD'li senatörler Lindsey Graham, Chris Coons ve James Risch'i de kabul etti.

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