TOKİ'nin indirim kampanyasının detayları için büyük gün
TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyası düzenlendi. Kampanyanın ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak.
Kaynak : TRT
Eklenme : 22 Eylül 2022 12:20
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
Kurum, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları bugün açıklayacak
Bakan Kurum, kampanyanın detaylarını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını belirtti.
Kurum ayrıca, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında vatandaşlara maliyet üzerinden yüzde 40 indirimle en uygun şartların sağlanması için çalışıldığının vurgulayarak, "
Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz" dedi. PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!