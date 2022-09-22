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Motorda sona gelindi, Altay tankı için gaza basılacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Malum bahsettiğimiz bir ülke vardı, oradan gelen güç paketini entegre ettik. Çok geniş ölçüde testler yaptık, testlerden geri bildirimler aldık. Belirli düzeltmeler olması gereken yerlerde faaliyetler başladı, o mesele iyi gidiyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Eylül 2022 12:24
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Motorda sona gelindi, Altay tankı için gaza basılacak

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankının seri üretiminin ilk aşaması için yurt dışından alınacak güç paketiyle ilgili testlerin sonuçlanmaya yakın olduğunu ve motor tedarikiyle gelecek yıl seri üretime başlanacağını bildirdi.

Demir, Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022'ye katılarak temas ve incelemelerde bulundu.

AA muhabirinin, Türk savunma sanayisinin gündemindeki projelere ilişkin sorularını da yanıtlayan Demir, bu yılın sonunda hizmete girmesi beklenen ve Türkiye'nin en büyük çok maksatlı amfibi hücum gemisi olacak TCG Anadolu'nun ardından ikinci gemi ya da bir uçak gemisi projesinin gündemde olup olmadığına ilişkin bilgi verdi.

Demir, savunma sanayisi projelerinin ihtiyaç bazlı yürütüldüğünü ve bir sıralamaya göre hareket edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda MİLGEM projelerinin devamı masada, 3 tane daha 'MİLGEM İ Sınıfı'nın devamını yapmamız gerekiyor. Hava Savunma Muhribi Projemiz, açık deniz karakol botlarımız var. İkinci bir Anadolu gemisi yine ihtiyaç değerlendirmesi neticesinde talep oluştuğunda ortaya gelir ama öncelik sıralaması gerçekten önemli. Kullanıcının, ihtiyaç makamının bu öncelikleri değerlendirirken ortaya koyacağı talepler bizim için önem taşıyor. Kabiliyet, teknoloji açısından Türkiye böyle bir gemiyi tekrar yapabilecek durumda mı, evet. Buradan öğrendikleriyle beraber bunu ve daha iyisini yapabilecek kabiliyete sahip. Türkiye'nin kendi harekat ihtiyacı, ortaya konacak talep doğrultusunda da yapılması gerekirse yapılır. Bu kendi inisiyatifimizle alacağımız bir karar değil. Genelde projelendirilip, ihtiyaçlarının belirlenip ortaya konulması, ön çalışmaların yapılması ve Savunma Sanayii İcra Komitesinin karar alması neticesinde ürün ve proje başlıyor. Sürecin formel şekli bu. O formel şekil neticelendirilmeden bir şey söylememiz çok doğru olmaz."

- Altay tankı için motor siparişi hazırlığı

İsmail Demir, Altay ana muharebe tankının seri üretim sürecinin başlangıcı için ihtiyaç duyulan güç grubunun tedariki arayışında çözüme çok yakın olduklarını söyledi. Projenin bundan sonraki seyrine ilişkin değerlendirmede bulunan Demir, şunları kaydetti:

"Malum bahsettiğimiz bir ülke vardı, oradan gelen güç paketini entegre ettik. Çok geniş ölçüde testler yaptık, testlerden geri bildirimler aldık. Belirli düzeltmeler olması gereken yerlerde faaliyetler başladı, o mesele iyi gidiyor. Seri üretimle ilgili belirli anlaşmalar yapıldığı aşamada üretime geçebilecek durumda olacağız. Yani bunun ilk aşaması güç paketinin ilk prototiplerinin alınması, entegre ve test edilmesiydi. Bu adımlar başarıyla devam etti hatta sonuçlanmaya çok yakın diyebiliriz. Ondan sonra siparişin belli bir miktara bağlanıp, getirilip, seri üretimin başlaması var. O da önümüzdeki yıl olacak bir işlem."

- Milli Muharip Uçak motoru için geri sayım

Milli Muharip Uçak için kritik bileşenlerden olan motorda dışa bağımlılığı sonlandırmak amacıyla yürütülen motor geliştirme projesinde tekliflerin değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin soru üzerine Demir, "Kale ve Rolls-Royce ortaklığının teklifini bekledik. Biraz süre uzatmak gerekti. Onların teklifinin daha somutlaştırılmasıyla ilgili süre vermemiz gerekti, onu bekliyoruz. O geldiğinde daha net bir değerlendirme yapabileceğiz." yanıtını verdi.

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