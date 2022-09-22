HSK, casusluk iddiasıyla bir savcıyı meslekten ihraç etti

Türkiye'deki İranlı muhaliflerin kaçırılması için 150 bin dolar karşılığında İranlı casuslarla anlaşan ve Cumhuriyet Savcısı D.Y., HSK İkinci Dairesi tarafından meslekten ihraç edildi. HSK tarafından 8 Şubat 2022'de açığa alınan ve daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanmıştı. İran istihbaratının Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı "muhalif kaçırma" operasyonu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) radarına takılmış, geçtiğimiz Şubat ayında By Sağlam Savunma Sanayi şirketi sahibi İ.S. ve açığa alınan savcı D.Y.'ın aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından açılan davada sanıkların, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.

D.Y. için 23 yıldan 42 yıla kadar, İ.S. için de 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmiş, diğer 14 sanık için de değişik oranlarda hapis cezaları öngörülmüştü.

İRANLI REJİM MUHALİFLERİN KAÇIRILMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPTI

İddianameye göre savcı D.Y. ise 2019-2022 yılları arasında 3 ayrı İranlı rejim muhalifinin kaçırılmasında ve kaçırılma girişiminde İ.S. ile işbirliği yaptı. D.Y.'ın, kamu otoritesinin imkanlarından faydalanarak örgütlü bir yapı oluşturduğu, bu yapının içerisinde M.E., M.İ. isimli eski polis memurları ile hiyerarşik bağ kurdu.

ÖRGÜTÜN HAREKET ALANINI GENİŞLETTİ

İddianamede, D.Y.'nin bu eylemlerini +18....73 numaralı yurt dışı internet hattını kullanarak gizlilik içerisinde yürüttüğü, kamu görevini kullanarak örgütün hareket alanını genişlettiği anlatıldı.

BİLGİLERİ İRAN İSTİHBARATINA ULAŞTIRDI

İddiaya göre, savcı D.Y., örgütün önüne çıkan yasal ve bürokratik engellerin kolayca aşılmasını ve ortadan kaldırılmasını sağlıyordu. Kaçırılması planlanan ancak kaçırılamayan koruma altındaki eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei'nin gizli bilgileri 30 Ağustos 2019'da Savcı D.Y. tarafından UYAP'a giriş yapılarak elde edildi ve İran istihbaratına ulaştırıldı.

YÖNETİCİLERİ MAKAMINDA AĞIRLADI

D.Y., İran istihbaratıyla kurduğu güvene ve menfaate dayalı ilişki ile kendisine verilen operasyonel faaliyetleri organize etti. Kurduğu suç örgütünü yöneterek milli güvenliği ve kamu düzenini tehdit edecek nitelikteki gizli bilgileri casusluk amacıyla temin etti ve örgüte iletti. D.Y.'nin , İranlı muhalifleri kaçırma amacıyla kendi adına kayıtlı lüks marka 34 EB.. ve 34 BT.... İle başlayan kiralık aracına Adalet Bakanlığı logolu ve çakar sistemi kurdurduğu saptandı. D.Y.'nin, yöneticileri İran Askeri İstihbaratı Dış Operasyonlar Müdürü Seyed Mehdi Hosseini'yi adliyedeki makamında ağırladığına iddianamede dikkat çekildi.

BİRİNİ KAÇIRDILAR İKİNCİSİNDE BAŞARISIZ OLDULAR

Denizli'de yaşayan Mashali Firouzei ve ailesi, 2019 Şubat ayında savcı D.Y.'ye ait araçla İ.S. nin ekibi tarafından önce İstanbul-Denizli ve son olarak Morteza Sultan Sanjari'ye Van'da teslim edilerek İran'a kaçırıldı. 3 kişilik Firouzei ailesinin İran istihbaratına teslim edilmeden önce savcı D.Y.'nin İ.S.'yi makam odasında ağırladığı tespit edildi. Yalova'da ikamet eden ve uluslararası koruma kararı altına alınan eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı olan şartlı mülteci Mohammed Rezaei'nin 50 bin dolar karşılığında Sağlam ve ekibi tarafından kaçırılması hedeflendi. İran'dan gelen askeri istihbarat sorumlusu Seyidmehdi Hosseini, D.Y.'yi 2019 Eylül ayında adliyedeki makam odasında ziyaret etti ve Rezaei'nin kaçırılması için 50 bin dolar karşılığında son konuşmalar gerçekleştirildi. Ancak Rezaei'nin kaçırılma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

100 BİN DOLAR'A ANLAŞTILAR

Üçüncü girişimleri ise İran'dan Türkiye'ye göç edip Zonguldak'ta yaşayan bilgisayar yazılımcısı ve ekonomist Shahnam Golshani'ydi. İran istihbaratı, Golshani'nin geçtiğimiz Aralık ayında kaçırılması için İ.S'ye 100 bin dolar teklif etti ve anlaştı. Golshani'nin takip edildiği araç ise savcı D.Y.'ye aitti. Golshani'nin kaçırılma girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı.

SAVUNMASINDA "KORONAVİRÜS UNUTKANLIK YAPTI" DEDİ

Açığa alınan Cumhuriyet Savcısı D.Y., savunmasında çok ağır koronavirüs geçirdiği için unutkanlık yaşadığını belirterek hakkındaki tüm iddiaları da reddetti. D.Y., devletçi ve milliyetçi bir insan olduğunu, hiçbir İran devlet görevlisiyle alakası olmadığını belirterek kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.

HSK İHRAÇ ETTİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, casus savcının durumunu görüşmek üzere bugün toplandı. Yapılan toplantıda Cumhuriyet Savcısı D.Y. hakkında elde edilen son bilgi ve belgeler incelendi. Mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte davranışlarda bulunan ve 8 Şubat 2022'de açığa alınan D.Y.'nin, meslekten ihraç edilmesine karar verildi.

İlker Turak