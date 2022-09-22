Mesleki ve teknik okullardan ekonomiye 1 milyar 75 milyon liralık katkı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 2022 yılının 8 ayındaki gelirinin bir önceki döneme göre yüzde 243 artışla 1 milyar 75 milyon lirayı aşarak yeni bir rekora ulaştığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özer, mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerine yönelik atılan adımların yanı sıra yasal değişiklikler sayesinde meslek liselerinin hem beşeri hem de ekonomik açıdan meyvelerini güçlü bir şekilde vermeye devam ettiğini anlattı.

Özer, bu bağlamda mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında gerçekleştirilen üretimlerden elde edilen gelirde 2021'e kıyasla 2022'nin 8 ayında rekor artış sağlandığını bildirdi.

Mesleki eğitimdeki dönüşümlerde önceliğin eğitim, üretim ve istihdam döngüsünü güçlendirmek olduğunu vurgulayan Özer, "Bu anlamda attığımız adımlardan biri de döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmaktı. Buna göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızın 2021 yılının ilk 8 aylık toplam geliri 312 milyon 908 bin lira iken bu gelir, 2022 yılının ilk 8 ayında yüzde 243 oranında artışla 1 milyar 75 milyon lirayı aşarak yeni bir rekora ulaştı." bilgisini verdi.

- En fazla gelir İstanbul, Ankara ve Gaziantep'ten

Üretimden en fazla gelir sağlayan ilk 3 ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve Gaziantep olduğunu belirten Özer, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının 8 ayda yaptıkları üretimlerden İstanbul'un 117 milyon lira, Ankara'nın 105 milyon lira ve Gaziantep'in ise 91 milyon lirayı aşkın gelir, geçen yıl aynı dönemde İstanbul'un 41 milyon lira, Ankara'nın 31 milyon lira ve İzmir'in yaklaşık 15 milyon lira gelir sağladığını aktardı.

Bakan Özer, okullar bazında yapılan üretim sıralamasında ise 25 milyon 255 bin liralık üretimle Gaziantep Şehit Kamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin birinci, Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 22 milyon 90 bin liralık üretimle ikinci ve İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de 21 milyon 383 bin liralık üretimle üçüncü olduğunu kaydetti.

2022 yılının 8 ayında en fazla gelir elden eden ilk 3 okulun "yiyecek içecek hizmetleri, bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, metal teknolojisi, kimya teknolojisi, makine teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı" alanlarında üretim yaptığını belirten Özer, yiyecek içecek hizmetlerinde 256 milyon 794 bin lira, mobilya ve iç mekan tasarımında 207 milyon 487 bin lira, konaklama ve seyahat hizmetlerinde 126 milyon 198 bin lira, kimya teknolojisinde 87 milyon 510 bin lira ve bilişim teknolojilerinde 68 milyon 765 bin lira gelir elde edildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, il müdürleri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.