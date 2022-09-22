KPSS sorusu, bilgi yarışması formatında olmamalı

18 Eylül 2022'de yapılan Lisans KPSS Genel Kültür sınavının son altı sorusu KPSS'ye giren öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

KPSS alanında çalışmalar yapan Yazar/Öğretmen Esra Özkan Karaoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:

Öğrencilerimiz sınava uzun bir maraton sürecinde ve zor şartlarda hazırlanıyorlar. Öğrencilerimizle sosyal medya ve yayınlar aracılığıyla bağ kuruyor ve onları takip ediyorum. Genel Kültür bölümünün son 6 sorusu uçsuz bucaksız bir alandan oluşuyor. Bu uçsuz bucaksız alan her yıl daha da büyüyor. Öğrencilerim sınav sonrası haklı olarak isyan edecek hale geldiler ve bu konuda çok haklılar.

Bir sınav sorusu bilgi yarışması formatında olmamalıdır. ÖSYM tarafından KPSS'de uygulanacak testlerin kapsamı bölümünde Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik konular başlığının ÖSYM tarafından gözden geçirilerek kapsamının yeniden düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum.

