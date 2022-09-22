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'Meclis'in önceliği sözleşmeli çalışanlara kadro olmalı'

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, "Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi" ile ilgili düzenlemenin bir an evvel hayata geçirilmesini ve istihdam çeşitliliğinden kaynaklanan tüm sorunların çözüme kavuşturulmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Eylül 2022 15:50
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'Meclis'in önceliği sözleşmeli çalışanlara kadro olmalı'

Öztürk, Memur-Sen olarak 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde imza altına aldıkları hüküm gereği; 2022 yılı içerisinde tamamlanması beklenen sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmalarının bir an önce tamamlanarak Meclis gündemine gelmesi gerektiğini söyledi. Kamuda sözleşmeli istihdam edilen personelin büyük bir heyecanla kadro müjdesi beklediğini kaydeden Öztürk; "Bilindiği gibi Memur-Sen'imizin Toplu Sözleşme kazanımı gereği Sözleşmeli Çalışanların Kadroya Geçirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen Konfederasyonumuz arasında çalışmalar yürütülmekte.

Biz de Toç Bir-Sen olarak raporlarımızla, değerlendirmelerimizle katkı sunduğumuz, kadro çalışmalarının ivedilikle sonuçlanmasını bekliyor, bu hususta TBMM'nin açılacağı 1 Ekim tarihinde öncelikli olarak 'Sözleşmelilere Kadro' talebimizin gündeme gelmesini bekliyoruz. Çünkü aynı kurumda, aynı odada, yana yana çalışan kamu çalışanlarının sözleşmeli ve kadrolu olarak istihdam edilmesi, aynı işi yapmalarına rağmen farklı haklara sahip olması iş barışını bozmakta ve derinden sarsmaktadır. Çocukların anne ve babalarından ayrı kalmaları, iş güvencesinin olmaması, sosyal ve özlük hakların istihdam statülerine göre verilmesi adil olmadığı gibi yönetilebilir ve sürdürülebilir bir sistem değildir. Dolayısıyla sözleşmeli kamu çalışanlarımıza müjdeli haber bir an önce gelmeli, tüm sözleşmeliler kadroya geçirilmeli, sözleşmelilik tarihe gömülmelidir. Memur-Sen olarak, Toç Bir-Sen olarak bizim talebimiz de duruşumuz da nettir. Sözleşmeli istihdam bitirilmelidir" dedi.

Öztürk "Sözleşmelilere Kadro" çalışmalarında tüm sözleşmelilerin özlük haklarının da korunması gerektiğini de şu sözlerle ifade etti: "Kadro düzenlemesinin yayımlandığı tarih itibariyle çalışmakta olan sözleşmelilere süreye bakılmaksızın kadro verilmeli ve bundan sonra kamuda sözleşmelilikten vazgeçilerek tüm kamu görevlileri kadrolu istihdam edilmelidir."

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