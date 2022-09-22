Sözleşmeli Diyanet personeli adayları için tercih tarihi belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan sözlü sınavda başarılı olan ve atama bekleyen sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi adayları, 17 Ekim itibarıyla tercih yapabilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3-16 Ocak'ta sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi alımına yönelik yapılan sözlü sınavda başarılı olan ve atama bekleyen adayların, 17 Ekim itibarıyla tercih yapabileceklerini bildirdi.

Atamaların hayırlı olması dileğinde bulunan Erbaş, 27 Kasım'da yapılacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavının ardından, Diyanet Akademisi bünyesinde sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi aday alımına yönelik yeni bir sınavın yapılacağını duyurdu.