Kavgayı ayırmak isterken dayak yedi
İstanbul'da düğün çıkışı iki otomobil kaza yaptı. Kaza nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi 'Sen ne karışıyorsun?' denilerek kavga edenler tarafından dövüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Eylül 2022 16:27
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde geçtiğimiz günlerde düğünden çıkan kişilerin olduğu otomobil ile başka bir otomobil arasında ufak çaplı kaza meydana geldi.
İki taraf arasında kaza nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Yoldan geçen bir kişi, kavga edenleri ayırmaya çalıştı.
Kavga edenler ''Sen ne karışıyorsun?'' diyerek kendilerini ayırmaya çalışan kişiyi dövdü.
Yumrukla saldıranlar arasında düğünden çıkan damadın da olduğu ileri sürüldü.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!