Faiz kararı sonrası dolarda yeni zirve: 18.40 TL

Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı hızlandı.

Dolar/TL, tarihi zirvesini 18.40'ın üzerine taşıdı. Euro/TL ise 18.20'yi aştı.

100 baz puanlık faiz indiriminin açıklandığı ilk dakikalarda Dolar/TL 18.40'ın üzerini test etti. Daha sonra gelen satışlarla 18.36'ya kadar geriledi.

Dolar/TL saat 14.15 itibarıyla 18.38 civarında işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 18.17'den alıcı buluyor.

Fed'in dün faizi artırması ile Dolar/TL güne yukarı yönlü başlamıştı. Fed'in kararı ile birlikte Dolar endeksi 20 yılın zirvesine yükselmiş, gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında gerilemişti.

20 Aralık 2021'de Dolar/TL, 18.36'yı görmüş ve o günün akşamında kur korumalı mevduatın açıklanmasıyla yönünü aşağı çevirmişti.

Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde



Fed, dün politika faizini art arda üçüncü defa 75 baz puan artışla yüzde 3.00-3.25 aralığına yükselterek faizlerin yılın geri kalanında artmaya devam edeceğine işaret etti.

Dolar endeksi, faizlerin beklenenden daha yüksek seviyelere tırmanacağı beklentisiyle 20 yılın zirvesine çıkarken, küresel piyasalarda sert satışlar görüldü.

Fed, faiz kararı ile birlikte yayımladığı güncel ekonomik tahminlere göre hedef faiz oranını 2008'den bu yana en yüksek seviyeye yükseltti. Buna göre Fed, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 4.25-yüzde 4.50, 2023'te de yüzde 4.50-yüzde 4.75 aralığına yükselteceğini öngördü.

TL ne kadar değer kaybetti?



TL, geçen ay yapılan faiz indiriminin ardından dolar karşısında yüzde 2'ye yakın değer kaybetmişti.

Türk Lirası, nisan sonundan beri yüzde 19'a yakın, yılbaşından beri yüzde 28'e yakın, son bir yılda ise yüzde 54 kayıp yaşadı.

TL, geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.