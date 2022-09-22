Denizli'de düşen helikopterde kaza kırım incelemesi sürdürülüyor

Kastamonu'dan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına destek havalanan KA 32 tipi yangın söndürme helikopteri, dün saat 16.00 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesinde düştü. Kazada Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov hayatını kaybetti. Türk pilot Ömer Kaan Çakır ile Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem ve Rus uyruklu teknisyen Georgii Onuchin, 2'nci pilot İgor Turkov ve pilot İlya Ivesenkhıo yaralandı. Yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) ve Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizli'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilk olarak hastanelerde tedavisi devam eden yaralıları ziyaret etti. Yaralılar hakkında bilgi alan Bakan Kirişci, geçmiş olsun dileklerini iletti.

'RUS TARAFININ BİR TÖREN TALEBİ OLMADI'

Bakan Kirişci daha sonra Denizli Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti. Valilikte açıklama yapan Bakan Kirişci, "Çardak'taki havalimanına yakın bir mevkide kazaya uğraması sonrası elim hadise yaşandı. Bu hadiseden 7 mürettebattan 2 Rus vatandaşı hayatını kaybetti. Onların dışında bir Türk bir Rus personelimiz PAÜ Hastanesi'nde, bir Türk personelimiz ise Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi oluyor. Sabahleyin ziyaretimiz esnasında kendilerinin durumu ile ilgili bilgi almış oldum. PAÜ Hastanesi'ndeki iki personel de iyi durumda. Tabii bazı kırıkları, vesaireleri var. Bilinçleri açık, sağlık durumları iyi. Gittiğimizde kendileri ile de konuşma fırsatı bulduk. Denizli Devlet Hastanesi'nde teknik personel Kenan Erdem'i ziyaret ettik. Onun da durumunu gördük. Sağlık durumu gayet iyi. Kendisine ve diğer arkadaşlarımıza acil şifa dileklerimizi ilettik. Ailelerine de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tabii Rus heyeti, komşu ülkeden gelmiş. İki kişinin hayatını kaybetmiş olması bizleri gerçekten çok üzdü. Netice itibariyle hayatın akışı içinde bunlar yaşanıyor. Konuya ilişkin kaza kırım ekibi şu anda olayla ilgili olarak gerekli incelemeleri başlatmış durumda. Bir taraftan da adli kısmı ile ilgili de savcılığımız çalışma yürütüyor. Rus tarafının bir tören talebi olmadı. Kendi geleneklerimize göre cenazeler hazırlanacak ve daha sonra kendilerine teslim edilecek. Bu tür organizasyonlarla ilgilenen bir şirket ile anlamışlar. Onlara teslim edilecek" dedi.

Bakan Kirişci daha sonra helikopterin düştüğü olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı. Bakan Kirişci, helikopterin enkazı etrafında inceleme yaptı. Uzmanlardan oluşan kaza kırım ekibi de inceleme başlattı. Uzmanlara Cumhuriyet Savcısı ile Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de eşlik etti. Kaza kırım ekibinin incelemeleri sonrası helikopterin düşüş nedeni belirlenecek. İncelemeler sonrası enkaz kaldırılacak.