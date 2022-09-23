23 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Seferihisar Royal Teos Termal Otel'de, partisinin TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışına katılacak.

(İzmir/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, belediyeyi, valiliği, Gazi Huzurevi'ni, Harput Kalesi'ni ve Kadın Kooperatifleri Sergisi'ni ziyaret edecek, gaziler ve aileleriyle öğle yemeği yiyecek.

(Elazığ/09.15-16.15)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi Nihat Gürer Spor Tesisleri'nin açılışını gerçekleştirecek, Çınar Akademi'yi ziyaret edecek, İzmit Belediyesinin çalışmalarının anlatılacağı programa katılacak.

(Kocaeli/17.00/17.35/18.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında, ulusal ve yerel medya temsilcileriyle partisinin il başkanlığında bir araya gelecek, Diyarbakır annelerini ziyaret edecek, "AK Parti Vefa Programı" ve "Gençlerle Buluşma"ya katılacak.

(Diyarbakır/10.30-21.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GAP Adıyaman Projeleri ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Finansman Destek Programı İmza Töreni'ne katılacak, belediye ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. Varank, Adıyaman Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi Açılış Töreni ile Mega Polietilen Köpük Firması Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Adıyaman/08.30-17.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türk Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyası Töreni'ne, Peynir Festivali ve Peynir Müzesi açılışına, Türkiye'de Embriyo Transferinden İlk Kez Doğan Beefmaster Buzağılarının Lansman Etkinliği'ne ve Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katılacak.

(Kars/13.00-18.00)

3- TCMB, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustosta kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri devam ediyor.

(New York)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamındaki temasları takip ediliyor.

(New York)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "AYM'ye Bireysel Başvurunun 10. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulu Cami'de hutbe irad edecek.

(Ordu/12.26)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gelibolu Tarihi Alanı Kanada Newfoundland Eyaleti Caribou Anıtı açılışına katılacak.

(Çanakkale/15.00)

SPOR

1- Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erecek; toplantının ardından basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/13.30)

2- AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler mücadelesi, grup maçlarıyla başlayacak. A Grubu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma, B Grubu'nda Arkas Spor-TÜRŞAD, Spor Toto-Tokat Belediye Plevne, C Grubu'nda Cizre Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/17.00/İstanbul/16.00/19.00/İzmir/16.00/19.00)

3- Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürecek. Antrenman öncesinde futbolculardan Leo Dubois, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.00/10.45)

4- Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00)

5- Ümit Milli Takımı, 27 Eylül Salı günü Gürcistan'la yapacağı özel maçın hazırlıklarını, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek. Antrenman öncesi iki futbolcu ile teknik direktör Tolunay Kafkas, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/17.00)