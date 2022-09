Lüksemburg maçında Stefan Kuntz'a büyük tepki: Taraftarlar çakmak attı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a Lüksemburg maçında çakmak atıldı. Ay-Yıldızlıların rakibinden üç gol yemesinden sonra Alman çalıştırıcıya tepki gösteren taraftarlar, Kuntz için olumsuz sloganlar attı.

Maçtaki kadro tercihi ve oyuncu değişiklikleri eleştiri konusu olan Kuntz için birçok futbol yorumcusu da olumsuz değerlendirme yaptı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, defansta hatalar yaptıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuntz, şunları kaydetti:

"Mutluyum çünkü ligden çıktık. Mutluyum çünkü öğreneceğimiz çok şey olduğunu gördüm. 3 savunma oyuncumuzun sakatlığı vardı. Ozan'ın maçtan 3 saat önce sakatlık nedeniyle oynayamayacağı belli oldu. Merih zaten yoktu. İlk golden sonra Çağlar sakatlandı ve oyundan almak zorunda kaldım. Defansta bireysel hatalar yaptık. Defansif oyunlar hücumda başlar. Takım halinde iyi olamadık. Bir yolda yürürken önünüze engeller çıkar, bunlar size engel olur. Mutluyum çünkü bugün geri adım, bir mağlubiyet şeklinde gerçekleşmedi. Yalnızca bir beraberlikle oldu. İkinci yarıda fırsatlarımız oldu. Sonuna kadar denedik, bundan memnunum. Mutluyum, bunu boks gibi değerlendirirsek alınan sonuç bir yumruksa bu yumruk bizim için bir nakavt olmadı."

Yenilen golleri sakatlık ve bireysel hatalara bağlayan Kuntz, "Ozan, Çağlar ve Merih gibi oyuncuların kısa süre içinde arka arkaya sakatlanmış olmaları yenilen goller için bir sebep sayılabilir. Bireysel olarak ağır hatalar yaptık ve Lüksemburg'un gol atmasını sağladık. Defansif oyuna hazır olmak santrafordan başlar, oradan arkaya ilerler, 11 oyuncu savuma yapar ama bu akşam bunu takım halinde iyi yapamadık. Kadromuza 4 stoper çağırdık. İlk idmanda hepsi sahadaydı. Maçtan 1 gün önce Merih ağrıları olduğunu söyledi. Ozan da maçtan 3 saat önce ağrıları olduğunu söyledi. Çağlar'ın kale çizgisi önünde kaydığını gördünüz. 4 stoperin yeterli olduğunu düşünmüştüm ilk başta. Ozan'ın sakatlığını haber aldığımızda Cenk Özkaçar'a ulaşarak aday kadroya çağırdık. Yarın Faroe Adaları kampına katılmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Yenilen gollerin aşırı öz güvenden mi kaynaklandığı yönündeki soruya Kuntz, "Her oyuncu için bunun sebebini bilmek mümkün olmaz. Union Berlin şu an Almanya'da ilk sırada. Çünkü herkesten daha fazla koşuyorlar. Fenerbahçe'nin son maçında 118 kilometre koştukların gördük. Bu her şeyin temeli diyebilirim. Bir acı hissetmesi, bu acının önüne geçmek için mücadele etmesi lazım. Bazı oyuncuların düzenli oynamadıklarını biliyoruz. Bu da bir etken." şeklinde yanıt verdi.

Ferdi Kadıoğlu'nun orta sahada oynamasını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Ferdi'yi Hollanda Ümit Milli Takımı'ndan beri tanıyorum. Orada bu pozisyonda oynadığını biliyorum. Bu özelliğinden faydalanmak istedik. Eren ve Rıdvan gibi solda oynayan oyuncular var. Ferdi çok yönlü oyuncu. Bizim ne istediğimizi biliyor." diye konuştu.