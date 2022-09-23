Almanları beklerken Ruslar geliyor

Bu kış yaşanacak enerji krizi sebebiyle özellikle yaşlı Avrupalı turistlerin 27-30 avro gibi bedellerle kışı Türkiye'de geçirmesi için çalışma yapılırken, Rus sürprizi geldi. Rus Lideri Putin'in savaşın şiddetleneceğini açıklayıp seferberlik ilan etmesinin ardından ülkeden çıkış yaşanmaya başladı. Putin'in kısmi seferberlik ilan edip Ukrayna ile savaşmak üzere 300 bin yedek askerini derhal göreve çağıracağını ilan etmesinin ardından Rusya'dan tek yönlü uçuşlar hızla dolmaya başlandı, biletler tükendi. Açıklamaların ardından Google aramalarını sınıflandıran Google Trends verileri Rusya'nın en popüler uçuş rezervasyon sitesi olan Aviasales'e yönelik aramalarda ciddi bir artış olduğunu gösterdi. Moskova'dan İstanbul ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a uçak biletleri tükendi. Türk Hava Yolları'nın (THY) Moskova'dan Antalya ve İstanbul'a uçuşlarında ise önümüzdeki çarşamba gününe kadar tüm biletlerin tükendiği belirtiliyor. Moskova'dan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e uçuşlar gibi aktarmalı bazı güzergahlar da kullanılamazken, Dubai'ye en ucuz uçuşların 5 bin dolar seviyesini aştığı görülmüştü. Bu tutar da 300 bin rubleye karşılık geliyor. 300 bin ruble ise aylık ücretin 5 katı civarında. Türkiye'ye bir hafta önce 22 bin rublenin üzerinde olan uçak biletleri de 70 bin rubleye kadar yükselmiş durumda. Rus hava yolu şirketi Aeroflot da bilet satışlarına sınırlama getirilmediğini açıkladı.

TÜRK TURİZMCİ MEMNUN

Rusya'dan Antalya ve İstanbul'a yapılan uçuşların büyük bir hızla artması, otelcileri de sevindirdi. Sezonun sonuna yaklaşan ve dolulukları yüzde 80'ler civarında olan otelciler, bu hareket ile tesislerin dolabileceği umudunu taşıyor. Alanya Turistik Otel İşletmlecileri Derneği Başkanı Burhan Sili "Uçuşlar yüzde 80-90 dolu geliyordu, yüzde 100'e ulaştı" dedi. Sili, Antalya çevresinin Rusların tercihleri arasında yer aldığını belirtti. Daha çok İngiliz turistlerin yoğun olduğu Fethiye bölgesindeki otelciler de bugünlerde Ruslardan son dakika talepleri aldıklarını ifade ediyor. Otelciler, kasım sonuna kadar uzayan Rus rezervasyonlarının yıl boyu devam edeceğini öngörüyor. Öte yandan Avrupa'dan günlüğü 25-30 avro bedelle Türkiye'ye gelecek turistler için de çalışma devam ediyor.