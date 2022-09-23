Kırşehir'de deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
KIRŞEHİR'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 7.02 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Eklenme : 23 Eylül 2022 08:55
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 02.56'da Kırşehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7.02 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!