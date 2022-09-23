Küresel piyasalar, 'şahin' merkez bankaları sonrası negatif seyrediyor

Avrupa basınında Türkiye manşetleri: Erdoğan'a büyük övgü
Avrupa basınında Türkiye manşetleri: Erdoğan'a büyük övgü
EYT'nin ardından gözler intibakta
EYT'nin ardından gözler intibakta
Erdoğan: Sonunda dediğimiz noktaya geldiler
Erdoğan: Sonunda dediğimiz noktaya geldiler
12 yaşındaki çocuk okul bahçesinde hayatını kaybetti
12 yaşındaki çocuk okul bahçesinde hayatını kaybetti
CTE'den başvuruların incelenmediği iddialarına dair açıklama
CTE'den başvuruların incelenmediği iddialarına dair açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan '85 bin personel alımı' açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan '85 bin personel alımı' açıklaması
Erdoğan'dan 'Mir Kart' açıklaması: Cuma günü toplantı yapacağız
Erdoğan'dan 'Mir Kart' açıklaması: Cuma günü toplantı yapacağız
Meslek liselerinden 8 ayda ekonomiye rekor katkı
Meslek liselerinden 8 ayda ekonomiye rekor katkı
Bakan Soylu'dan 'Faruk Fatih Özer ve Levent Göktaş'ın iadesi' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'Faruk Fatih Özer ve Levent Göktaş'ın iadesi' açıklaması
Faiz kararı sonrası dolarda yeni zirve: 18.40 TL
Faiz kararı sonrası dolarda yeni zirve: 18.40 TL
TOKİ'nin indirim kampanyasının detayları belli oldu
TOKİ'nin indirim kampanyasının detayları belli oldu
İran istihbaratı ile ilişkisi ortaya çıkan savcı meslekten ihraç edildi
İran istihbaratı ile ilişkisi ortaya çıkan savcı meslekten ihraç edildi
'Meclis'in önceliği sözleşmeli çalışanlara kadro olmalı'
'Meclis'in önceliği sözleşmeli çalışanlara kadro olmalı'
Sözleşmeli Diyanet personeli adayları için tercih tarihi belli oldu
Sözleşmeli Diyanet personeli adayları için tercih tarihi belli oldu
Aileler anlaşamadı, polis memurunun defnedileceği yere mahkeme karar verdi
Aileler anlaşamadı, polis memurunun defnedileceği yere mahkeme karar verdi
2022-KPSS ÖABT giriş belgeleri erişime açıldı
2022-KPSS ÖABT giriş belgeleri erişime açıldı
AYM'den 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' kararı
AYM'den 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' kararı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
MEB'in eğitim uygulamaları güncellenmiyor, çöp oldu!
MEB'in eğitim uygulamaları güncellenmiyor, çöp oldu!
Bakan Bilgin 'yeni çalışmalarımız' var diyerek müjdeleri sıraladı
Bakan Bilgin 'yeni çalışmalarımız' var diyerek müjdeleri sıraladı
İkinci el otomobil satışlarında kilometre oyununun cezası artırılıyor
İkinci el otomobil satışlarında kilometre oyununun cezası artırılıyor
TOKİ'nin indirim kampanyasının detayları için büyük gün
TOKİ'nin indirim kampanyasının detayları için büyük gün
Devlet korumasından yararlanan 958 genç kamuya atanacak
Devlet korumasından yararlanan 958 genç kamuya atanacak
Zelenskiy, takas edilen 215 Ukraynalı için Erdoğan'a teşekkür etti
Zelenskiy, takas edilen 215 Ukraynalı için Erdoğan'a teşekkür etti
Sağlık Bakanlığı'ndan atama duyurusu
Sağlık Bakanlığı'ndan atama duyurusu
AK Parti'nin vizyon belgesinde sürpriz projeler
AK Parti'nin vizyon belgesinde sürpriz projeler
Sanayiciler kalifiye eleman sıkıntısı çekiyor
Sanayiciler kalifiye eleman sıkıntısı çekiyor
500 bin konut böyle olacak
500 bin konut böyle olacak
Erdoğan aracılık etti! 200 savaş esiri takas edildi
Erdoğan aracılık etti! 200 savaş esiri takas edildi
FED kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum
FED kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum
Ana sayfaHaberler Siyasi

Küresel piyasalar, 'şahin' merkez bankaları sonrası negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda, dün merkez bankalarının "şahin" politika adımlarının devam etmesi ve artan resesyon endişeleriyle satıcılı seyir sürerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri (PMI) verileri izlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Eylül 2022 09:05
Yazdır
Küresel piyasalar, 'şahin' merkez bankaları sonrası negatif seyrediyor

Küresel çapta enflasyonist baskıların artacağı beklentileriyle merkez bankalarının agresif faiz artırımları devam ederken, Fed'in ardından dün İngiltere, Norveç, İsviçre, Tayvan, Güney Afrika, Endonezya ve Filipinler merkez bankaları da politika faizinde artırıma gitti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise emsallerinin aksine ultra gevşek para politikasını değiştirmeyerek dünya genelinde negatif faiz uygulayan tek merkez bankası konumuna geldi.

Agresif faiz artırım sürecinin devam etmesi, resesyon kaygılarının derinleşmesini beraberinde getirirken, gelişmiş ülke tahvil piyasalarında satışlar hızlandı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı seyir sürdü ve Dow Jones endeksi yüzde 0,35, S&P 500 endeksi yüzde 0,84 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,72'yle Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolar endeksi 111,8'le son 20 yılın zirvesini test ettikten sonra 111,4'te dengelendi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

Avrupa tarafında dün İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Arka arkaya 7. kez faiz artırımına giden Banka'nın kararının ardından sterlin/dolar paritesi 1,1212'yle 37 yılın en düşük seviyesini gördü. İsviçre Merkez Bankası da dün politika faizini 75 baz puan artırarak 8 yıldır süren negatif faiz dönemine son verirken, İsviçre frangı, dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Aynı gün faiz kararını açıklayan Norveç Merkez Bankası da politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırarak yüzde 2,25'e yükseltti.

Kararlar sonrası 10 yıllık tahvil faizi İngiltere'de 14 yılın zirvesini görürken, İsviçre'de 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi de Eylül 2013'ten sonra ilk kez yüzde 2'yi test etti.

Bu gelişmeler sonrası para piyasalarında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekim ayı toplantısında politika faizini 75 baz puan artıracağı ve yıl sonunda yüzde 3'ün üzerine çıkaracağı beklentileri fiyatlanmaya başladı.

Avrupa'da yüksek faiz döneminin gelecekte devam edeceğine ilişkin beklentiler, halihazırda enerji kriziyle mücadele edilen ve enflasyonist baskıların sürdüğü bölgede resesyon endişelerini artırdı. Söz konusu endişelerle Stoxx 600 endeksi dün Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeyi görürken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,84 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,87 azalışla 2,5 ayın en kötü kapanışını gerçekleştirdi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,08 değer kaybıyla 20 günün en düşük seviyesinden kapandı. Avro/dolar paritesi dün 0,9809 ile Ekim 2002'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bugün 0,9830'da dengelenirken, Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

Asya'da dün BoJ, yüzde eksi 0,1 düzeyinde bulunan faiz oranı ve ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi. BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın toplantı sonrası yaptığı açıklamada faiz oranlarını yükseltmeyi şimdilik değerlendirmediklerini, güçlü parasal gevşemeye kararlı bir şekilde devam edeceklerini vurgulaması ile dolar/yen paritesi hızla gerileyerek 146 ile son 24 yılın en düşük seviyesine indi. Bu gelişme sonrası ülkede Haziran 1998'den sonra ilk kez döviz piyasasına müdahale geldi.

Dolar/yen paritesi dünkü müdahale sonrası yüzde 4'e yakın geriledi ve 142 seviyelerinde dengelendi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 değer kaybetti. Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

Yurt içinde ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekerken, karara metninde küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde finansal koşulların destekleyici olmasının önemine işaret edildi.

Küresel çapta azalan risk iştahına karşın alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi dünya genelinden pozitif ayrışarak günü yüzde 1,53 artışla 3.295,27 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün 18,4032 ile zirvesini görmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,3520'den işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişelerinin derinleştiğini belirterek, bu durumun piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

KAPAT [X]

Bugün Fed Başkanı Powell'ın açılış konuşmasını yapacağı ve "Salgın sonrası ekonomiye geçiş" temasıyla düzenlenecek "Fed Listens" etkinliğinin takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.300 ve 3.370 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, eylül ayı hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI

16.45 ABD, eylül ayı hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI

21.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Avrupa basınında Türkiye manşetleri: Erdoğan'a büyük övgü
Avrupa basınında Türkiye manşetleri: Erdoğan'a büyük övgü
Erdoğan: Sonunda dediğimiz noktaya geldiler
Erdoğan: Sonunda dediğimiz noktaya geldiler
Tarihi takas: Diplomasiye bir şans daha
Tarihi takas: Diplomasiye bir şans daha
23 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları
23 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları
'Rusya-Ukrayna savaş biterse de Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bitecek'
'Rusya-Ukrayna savaş biterse de Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bitecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'dan aile fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'dan aile fotoğrafı

Bu Habere Tepkiniz

PTT personeline performans kriteri konması hukuka uygun bulundu

PTT personeline performans kriteri konması hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, PTT'de 399 sayılı KHK'ye Tabi Sözleşmeli Personelin 2017 Yılı Sicil ve Başarı Değerlendirmesi Raporları konulu yazısına açılan davada kararını verdi. Daire, düzenlemenin hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Danıştay: Kadroya bağlı olmayan 'görev unvanı' ihdas edilemez

Danıştay: Kadroya bağlı olmayan 'görev unvanı' ihdas edilemez

>Danıştay 2. Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde düzenlenen ve herhangi bir kadroya bağlı olmaksızın oluşturulan "servis yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları" düzenlemesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
2022 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

2022 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

Okul müdürlerinin, norm kadro modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları, MEB'in resmi yazısı gereğince öğretmenlere tebliğ edilmek zorundadır. Ders yükünün ve şube sayısının az girilmesi halinde bazı öğretmenler norm fazlası olacaktır. Bu nedenle, öğretmenler ısrarla, okul müdüründen, norm kadro modülüne girdiği bilgileri istemeli, yanlış bilgi gerilmişse itiraz etmeli ve daha sonra sorun oluşmaması için bir örneğini fotokopi olarak almalıdır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

2008 öncesi memuriyete girmiş olanlar, 61 yaş + 15 yıl hizmet şartıyla emekli olabilirler.
Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Amaç, sürücülere emniyet kemeri takma alışkanlığını kazandırmak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

Temmuz ayında yapılan sınavın iptaliyle yenilenmesine karar verilen KPSS'de Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavı dün yapıldı. Adaylardan bazıları soruların daha zor, bazıları ise daha kolay olduğunu söyledi. Diğer sınavlar 24 Eylül-2 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanacak
KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.
Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.
IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

Danıştay 12 Dairesi, Piri Reis Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada ilk derece mahkemesi kararını onadı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafa vuruşu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafa vuruşu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti. Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı, FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti. Topla kafa vuruşu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, Dünya Kupası'nın oynanacağı Katar'a gideceğini söyledi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
1,8 milyon yıllık insan dişi bulundu

1,8 milyon yıllık insan dişi bulundu

Bilim insanları, Gürcistan?nın Dmanisi adlı bölgesinde Afrika?dan göç eden erken bir insan türüne ait 1,8 milyon yıllık bir dişi ortaya çıkardı.