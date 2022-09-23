Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 artışla 3.313,85 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,58 puan değer kazanarak 3.313,85'e çıktı. Toplam işlem hacmi 25,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,43 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,11 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişelerinin derinleştiğini belirterek, bu durumun küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığına işaret eden analistler, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın açılış konuşmasını yapacağı ve salgın sonrası ekonomiye geçiş temasıyla düzenlenecek "Fed Listens" etkinliğinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.370 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.