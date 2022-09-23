Kalp hastası öğrenci kavga sonucu öldü, kavga ettiği öğrenci tutuklandı
Kalp hastası olan çocuğun, yaşamını yitirmeden yaklaşık yarım saat önce tutuklanan öğrenciyle kavga ettiği belirlendi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Eylül 2022 10:21
İstanbul Küçükçekmece'de 12 yaşındaki ortaokul öğrencisinin teneffüste fenalaşarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı.
Polis, Halkalı'daki ortaokulda teneffüste fenalaşan ve ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden S.G'nin ölümüyle ilgili çalışma başlattı.
S.G'nin, yaşamını yitirmeden yaklaşık yarım saat önce aynı okulda öğrenci olan M.N.O. ile kavga ettiğini belirleyen ekipler, çocuğu gözetim altına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan S.G'nin kalp hastası olduğu öğrenildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!