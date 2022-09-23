Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tartıştığı karısını öldüren koca polise teslim oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Eylül 2022 12:30
Aydınlık Mahallesi Göz Caddesi'ndeki evinde eşi Zeliha D. (41) ile tartışan S.D, karısını öldürdü.
S.D. daha sonra İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, Zeliha D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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