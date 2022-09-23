CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'ye gidecek
Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim'de Washington'da çeşitli temaslarda bulunması planlanıyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Eylül 2022 14:07
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim'de ABD'nin başkenti Washington'a gitmesi planlanıyor.
AA muhabirinin parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'yi ziyareti öngörülüyor.
Bazı parti yöneticilerinin eşlik edeceği Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkent Washington'daki temasları kapsamında iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşları ve basın yayın organları temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!