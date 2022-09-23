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Vergi müfettişleri özlük haklarında iyileştirme talep etti

Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Ahmet Halis Başli:- "Vergi müfettişlerinin özlük hakları en azından Sayıştay denetçilerinin özlük haklarına kavuşturulmalıdır"- "Vergi müfettişleri tarafından son 5 yılda toplam 230 bin mükellef incelenmiş, 310 milyar lira matrah farkı bulunmuş, 74 milyar lira vergi tarhı istenilmiş ve 148 milyar lira vergi cezası tarhiyatı önerilmiştir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Eylül 2022 14:08
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Vergi müfettişleri özlük haklarında iyileştirme talep etti

Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Ahmet Halis Başli, vergi müfettişlerinin özlük haklarının en azından Sayıştay denetçilerinin özlük haklarına kavuşturulması gerektiğini bildirdi.

Başli, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında bürokratik oligarşiye karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadele neticesinde denetim birimlerini tek çatı altında toplayarak Vergi Denetim Kurulunu inşa ettiğini, bu reformla denetimde çok başlılığın ortadan kalktığını söyledi.

Vergi müfettişlerinin mesleğe giriş tarihinden itibaren fiilen 3-5 yıl süren zorlu eğitimlere ve bu eğitimler sonucu düzenlenen birbirinden zorlu sınavlara tabi tutulduğuna dikkati çeken Başli, başta mevzuat, denetim ve liyakat olmak üzere her anlamda devletin en önemli ve en yetkin denetim gücünü de temsil ettiklerini bildirdi.

Başli, yıldan yıla artan vergi inceleme sayısı ve tarhı istenen vergi ve vergi cezası grafiğinin ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Vergi müfettişleri tarafından 2021 yılında 54 bin mükellef incelenmiş, 66 milyar lira matrah farkı bulunmuş, 24 milyar lira vergi tarhı istenilmiş ve 50 milyar lira vergi cezası tarhiyatı önerilmiştir. Son 5 yılda ise toplam 230 bin mükellef incelenmiş, 310 milyar lira matrah farkı bulunmuş, 74 milyar lira vergi tarhı istenilmiş ve 148 milyar lira vergi cezası tarhiyatı önerilmiştir. Vergi müfettişleri, vergi incelemeleri, denetim ve soruşturma görevlerinin yanı sıra, başta FETÖ olmak üzere, terörün finansmanının engellenmesi, esasında millete ait olan para ve mal varlıklarının kayıt altına alınması, raporlanarak devletimize iade edilmesi, basına Demir Yumruk Operasyonu olarak yansıyan son yılların en büyük mali operasyonu başta olmak üzere, birçok mali suç operasyonlarının icra edilmesi, enflasyonla mücadele timi olarak bilinen enflasyonla mücadelede fiili envanter, stok ve fiyat çalışmalarının sahada yönetilmesi ve icra edilmesi gibi birçok kritik öneme sahip işlerde görev aldılar ve bu görevlerine halen devam etmektedirler."

Başli, dünyayı etkisi altına alan ekonomik koşullarda Türkiye için vergi müfettişlerinin, ekonomi politikalarının yürütülmesi, vergi politikalarının geliştirilmesi ve icra edilmesi, gelir dağılımında adaletin sağlanması hususlarında ciddi görev aldığını ve bu süreçte üzerine düşen tüm görevleri layıkıyla yerine getirdiklerini ifade ederek, sektör araştırmalarının yanı sıra dijital dönüşümle birlikte ortaya çıkan kripto para, dijital yayıncılık ve sosyal medya gibi yeni sektörler hakkında da araştırmalar yapmak üzere kurulan ekiplerde sorumluluk üstlenildiğini vurguladı.

- Özlük haklarının artırılması talebi

Her daim millet için hayırlı olan her işte vergi müfettişleri olarak ellerini taşın altına koymaktan tereddüt etmeyeceklerini dile getiren Başli, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın özveriyle kurduğu ve bugüne getirdiği Vergi Denetim Kurulunun ve burada görevli vergi müfettişlerinin Türkiye ve devlet için ne denli önemi haiz oldukları ortadadır." dedi. Başta maaş, tazminat ve ek gösterge olmak üzere ekonomik durumlarının düzeltilmesi talebinde bulunan Başli, "Vergi müfettişlerinin özlük hakları en azından Sayıştay denetçilerinin özlük haklarına kavuşturulmalıdır." diye konuştu.

Başli, vergi müfettişlerinin vergi kayıp kaçağını engelleme konusundaki etkisine dikkati çekerek, Hazine ve Maliye Bakanlığının oluşturduğu enflasyonla mücadele timinde de görev aldıklarını otomotiv, gıda gibi birçok sektörde fahiş fiyat artışlarını denetlediklerini bildirdi.

Demir Yumruk Operasyonu ile 25 milyar liralık vergi kaçağının tespit edildiğini hatırlatan Başli, usulsüzlüklerin belirlendiği şirket veya kişilerin vergisel işlemlerinin kayıtlarını tuttuklarını ve tekrar buna benzer girişimlere girme olanaklarının bulunmadığını anlattı.

- "Vergi müfettişlerine 'ek denetim tazminatı' sağlanmalı"

Vergi Müfettişleri Derneği Genel Saymanı Yusuf Cihad Demet de meslek çalışanlarının maaşlarının artırılması ve "ek denetim tazminatı" adı altında özlük hakkı sağlanması gerektiğini söyledi. Demet, müfettişlik mesleğinin denetim hizmetleri sınıfı adı altında ayrı bir cetvelde değerlendirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Toplantıya, Vergi Müfettişleri Derneği İkinci Başkanı Perihan Ek, Genel Sekreteri Talha Demirtaş, Genel Başkan yardımcıları Tugay Koska, Mehmet Derici, yönetim kurulu üyeleri Özge Ünal, Etem Kaya, Nihal Dağ, Fatih Mustafa Olcay ile il temsilcileri de katıldı.

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