Türk Eczacıları Birliği'nden 14 yıl sonra miting kararı
Türk Eczacıları Birliği, eczacıların yaşadığı maddi sıkıntılara dikkat çekmek için 14 yılın ardından ilk kez miting düzenleme kararı aldı. Büyük eczacı mitingi 16 Ekim Pazar günü Ankara'da düzenlenecek.
Eklenme : 23 Eylül 2022 14:25
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney 54 il odası başkanı ile birlikte açıklama yaptı.
Eczacıların yaşadığı sorunlara dikkat çeken. Üney, eczanelerin en temel işletme giderlerini karşılayamadığını, ecza depolarına olan borçlarını kredi borçlarıyla kapatarak ayakta durmaya çalıştıklarını belirtti.
Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğini eleştiren Üney, tüm meslektaşları aileleri ve çalışanlarıyla 16 Ekim Ankara'da meydanda olacaklarını duyurdu.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!