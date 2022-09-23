'1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz'
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz."
Eklenme : 23 Eylül 2022 15:26
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz."PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!