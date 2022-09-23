Konya'da bir kişi silahını temizlerken kendini vurdu
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi silahını temizlerken kendini yaralayınca hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Eylül 2022 15:30
Musalla Bağları Mahallesi Mürşitpınar Sokak'ta ikamet eden T.Ç, ruhsatlı silahını temizlediği sırada yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan T.Ç'nin kasığından yaralandığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!