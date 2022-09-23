Bakan Çavuşoğlu: F-16 alımında şartlı bir anlaşmayı kabul etmeyiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız. 'Şöyle kullan böyle kullan' gibi bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?" dedi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 23 Eylül 2022 16:10
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
İki lideri bir araya getirerek bu savaşı sonlandırmak. Bu savaşın devamını isteyen ülkelerin de savaşın bitmesi için ikna edilmesi gerekiyor. Bu savaşın bedelini hepimiz ödüyoruz, Ukrayna da Rusya da ödüyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!