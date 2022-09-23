Bakan Çavuşoğlu: F-16 alımında şartlı bir anlaşmayı kabul etmeyiz

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İki lideri bir araya getirerek bu savaşı sonlandırmak. Bu savaşın devamını isteyen ülkelerin de savaşın bitmesi için ikna edilmesi gerekiyor. Bu savaşın bedelini hepimiz ödüyoruz, Ukrayna da Rusya da ödüyor.