AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, iktidarın yolunun milletten geçtiğini, 6'lı masanın da memleket meseleleri için çözüm üretmediğini söyledi.

Yıldırım, kentteki programları kapsamında Buca Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Yıldırım, yapılan çalışmaları inceledi.

Daha sonra yine aynı ilçedeki Ötüken Ortaokulunun açılışını gerçekleştiren Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, eğitime yatırımın önemine dikkati çekti.

Yıldırım, 20 yıl önce göreve başladıklarında bütçede liste başına eğitimi koyduklarını belirterek, "İzmir'de 41 temel eğitim yani anaokulu ve ilkokul, 12 ortaokul olmak üzere şu ana kadar 53 okulumuzun inşaatı bitti. Yani bu öğretim yılında İzmir'e 1122 yeni derslik kazandırılmış olduk. Yine 43 anaokulu ve ilkokul, 14 ortaokul olmak üzere tam 57 okulumuzun inşaatı da sürüyor." dedi.

- "İktidarın yolu 6 artı 1 değil, 50 artı 1'den geçer"

Yıldırım daha sonra Torbalı, Selçuk, Bayındır, Beydağ, Tire, Ödemiş ve Kiraz ilçe teşkilatının katılımıyla Ödemiş ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen "Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımızla İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı"na katıldı.

Binali Yıldırım, toplantıdaki konuşmasında, AK Parti'nin bir vefa hareketi olduğunu, Türkiye'nin bağrından doğduğunu ifade etti.

Yıldırım, 15 seçime girdiklerini ve her seçimi açık ara önde kapattıklarını vurgulayarak, 20 yıldır Türkiye'nin dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürdüklerini kaydetti.

Yeni bir seçime hazırlandıklarını bildiren Yıldırım, "2023 çok önemli. Neden önemli? AK Parti ülkemizi 100. yıla taşıyan iktidardır. 100 yılın 5'te birini 20 yılını Türkiye AK Parti ile geçirdi. Dönüp bir arkamıza bakalım. Kim ne yapmış, kim neler yapmamış? Yolları böldük hayatları, gönülleri birleştirdik. Türkiye'yi doğudan batıya, kuzeyden güneye birbiriyle buluşturduk. Bir şeye çok ama çok dikkat ettik. Dedik ki 'Yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz. Ay yıldızlı bayrağımıza yan bakanın canına okuruz.' dedik. PKK bölücü terör örgütünün, FETÖ ve bütün terör örgütlerinin kökünü kazıdık." diye konuştu.

Yıldırım, 6'lı masa ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. 15 kez mindere çıktık 15'inde de yenildiler. 16'ncıda da tabii ümit. Ümidi yitirmemek iyi bir şeydir. Onların da iktidar olmaları hakkıdır ama buna karar verecek olan 6'lı masa değildir. İktidarın yolu 6 artı 1 değil, 50 artı 1'den geçer. 50 artı 1 de millettir, milletin iktidarıdır. Bu 6 artı 1, bu masa ne diyor? Bu masada oturanların memleket meseleleri için bir şey söylediklerini duydunuz mu? Bunlar 3 tane konuda anlaşıyorlar. Bir tanesi masanın etrafında bir sonraki toplantı ne zaman yapılacak? İkincisi masada hangi yemekler olacak? Üçüncüsü de Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz. Diyorlar ki 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceksiniz de veya en azından öyle hayal ediyorsunuz da 'Ondan sonra ne olacak?' Diyorlar ki 'Orasını bize söylemediler bize sadece indirmek için çalışın dediler, sonrasını bilmiyoruz'. Onlara bunu söyleyene diyorum ki siz darbe de denediniz, FETÖ'yü de gönderdiniz, terörü de başımıza bela ettiniz ama bu millet her seferinde size hak ettiği dersi verdi, iktidara, liderine sahip çıktı, bundan sonra da sahip çıkacak."

- "Geçmişini inkar edenlerle bizim de İzmir'in de işi olmaz"

Bugünlerde etraftaki bazı komşuların sesinin fazla çıktığını belirten Yıldırım, "Unutmayalım bunların sesi 100 yıl önce de çıkmıştı. 9 Eylül 1922'yi bunlara hatırlatmak lazım. Türk milletinin nelere kadir olduğunu görmek için biraz dönüp geriye bakmak lazım. Gerçi geçmişi olmayanlar olabilir bu ülkede. Biz geçmişimizle de geleceğimizle de gurur duyuyoruz. Geçmişini inkar edenlerle bizim de İzmir'in de işi olmaz." dedi.

Yıldırım, Cumhur İttifakı olarak heyecanlarından hiçbir şey kaybetmediklerini, 2023 seçimini de kazanacaklarını sözlerine ekledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de bütün teşkilat olarak gece gündüz çalışıp 2023'te de zafere ulaşacaklarını söyledi.

Toplantıya, AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Mahmut Atilla Kaya ve çok sayıda partili katıldı.