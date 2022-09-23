Araçlarda 'kış bakımı' uyarısı
Kış aylarının yaklaşması ile birlikte araçlara yapılması gereken bazı bakımlar yapılmadığı zaman, ciddi hasarların ortaya çıkabileceği belirtiliyor.
Türkiye'de yaklaşık 26 milyon trafiğe kayıtlı araç sayısı, trafikteki yerini korurken araçların bakımları ciddi önem arz ediyor. Yaz aylarında kullanıldığı gibi kışın da çok sık kullanılan araçlara, havaların soğuması ile birlikte uygulanacak bazı işlemler, hem motorun ömrünü uzatıyor hem de zamanla oluşabilecek zararların önüne geçiyor.
"Zarar gören araçlar en düşük 10 bin lira masrafa yol açabilir"
Ordu eski sanayi sitesinde oto teknikeri Levent Bayrak, kışın en dikkat edilmesi
gereken hususlardan birinin antifriz kullanımı olduğuna değinerek, "Şuan araçlarda
periyodik bakımları, araçların modeline göre ve kullanılan malzemelere göre
değişkenlik gösteriyor. Araçların bakımları yapılmadığı zaman ilerlen süreçte
yağ eksiltmeleri söz konusu olabiliyor. Özellikle antifriz sistemini korur,
kullanılmadığı takdirde motor bloğunda çatlama meydana gelebilir ve motorun
iç kısımları paslanır, radyatör patlayabilir. Bu da araçlarda en düşük 10-15
bin liralık masraflara yol açabilir. Bir de havalar soğuduysa ve araçlarda aküler
eski ise motor çalışmayacaktır ve özellikle sabahları marş basmayacaktır. Yaz
aylarında genleşen silecek lastikleri kışın yapısı bozulacağından camları düzgün
silemez, bu da sürücülerin görüş açısını azaltır" dedi.
Halis Gözpınar isimli vatandaş da kış gelmeden aracının bakımını yaptırdığını ifade ederek, "Karadeniz'de biliyorsunuz dağlara kar yağmaya başladı. Biz de kış mevsimi gelmeden önce araçlarımızın bakımını yaptırarak hazırlanıyoruz. Çünkü küçücük bir ihmalden araçlarımızın diğer başka maliyetleri çıkmasın istiyoruz. Yedek parçalar çok pahalı o yüzden bakımları zamanında yaptıralım ki maliyetten kaçınalım diye böyle bir tedbir alıyoruz kendimizce" diye konuştu.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!