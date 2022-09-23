Dere taştı, doğum günü kutlayan müşteriler mahsur kaldı

Kozlu ilçesine bağlı Esenköy Ilıksu mevkisinde yaşandı. Kentte aralıklarla yağan şiddetli yağışlarla birlikte Ilıksu deresi taştı. Debisi yükselen dere anayola çıktı. Bu sırada bir restoranda doğum günü kutlayan müşteriler derenin taşmasıyla korku dolu anlar yaşadı. Çocuklarının doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte kutlayan aile, işletme sahiplerinin tedbirli davranmasıyla restoranın ikinci katına çıkartıldı. Araçlar da güvenli bölgeye alınarak restoranın ana giriş kapısının önüne çuvallarla kum konuldu.

Bu sırada anayolda bulunan üç araç derenin taşması nedeniyle su içinde kaldı. Çevredekilerin yardımı sonucu araçlardan çıkartılan vatandaşlar güvenli bölgeye alındı. Maddi hasar meydana gelen araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

"Müşterileri emniyetli bölgeye alıp hasarsız atlattık"

Restoran işletmecisi Kadir Çetin, derenin yükselmesiyle birlikte anayol üzerindeki tüm araçları kaldırttıklarını anlattı. Gazetecilere o anları anlatan Kadir Çetin, "Suyun geleceğini anladığımız için araçların hepsini kaldırttık, kapılarımızı çekip önlemimizi aldık. Kazasız belasız atlattık. Kimsenin burnu kanamadı. Sadece deniz kenarındaki 2 arabadan mahsur kalanlar selde gelmeye çalışırken onları çıkarttık arabadan. 2 araba dışında bir hasar olmadı çok şükür. Yıllardır yaşadığımız için tecrübeliyiz. Bir problem olmadı, inşallah bundan sonra daha kötülerini göstermez Allah. Müşterileri üst kata çıkardık. Bıraksak yolda kalma ihtimalleri vardı. Araçlarını ve kendilerini emniyetli yere aldık. Jandarma da sağ olsun tahliyelerine yardımcı oldu. Yıllardır yaşadığımız için ne gibi önlemler almamız gerektiğini biliyoruz. Çok hasarsız atlattık" dedi.

Dehşet anları amatör kameraya kaydedilirken, doğum günü kutladıkları sırada suların yükseldiğini anlatan çocuklar da "Önce macera yaşarız sanıyorduk. Ancak olayın büyük olduğunu anlayınca korktuk. Araçlar su altında kalınca içindekileri kurtardılar. Biz de üst kata çıktık" diye yaşadıklarını anlattılar.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Selin bıraktığı hasar iş makineleri ve itfaiyeler aracılığıyla temizlenmeye başladı.