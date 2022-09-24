24 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı Kapanış Oturumu ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Avrupa Ödül Töreni'ne katılacak.

(İzmir/16.00/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin Şefaatli ve Yenifakılı İlçe Danışma Meclisi toplantılarına iştirak edecek, Şefaatli Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Yozgat/11.00-14.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un cenaze törenine katılacak ve huzurevi ziyaretinde bulunacak.

(Malatya/10.00-16.50)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneğinin "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programına katılacak.

(Mersin/16.50/18.10)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te GAP Gaziantep Sulama Projeleri Protokol İmza Töreni'ne, Hancağız Güneş Enerji Santralı ve INNOFOOD-Gaziantep Antepfıstığı İşleme Tesisi açılış törenlerine iştirak edecek, Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretim Tesisi'ni ziyaret edecek, Akıllı Şehircilik Veri Koordinasyon Merkezi ile Gastronomi Akademisi açılış törenlerine katılacak. Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta ise Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisini ziyaret edecek, 7'nci Çağlayan Ceviz ve Kültür Festivali'ne iştirak edecek.

(Gaziantep/09.00-13.30/Kahramanmaraş/16.00/16.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, basın toplantısı düzenleyecek, biber hasadına katılarak çiftçilerle buluşacak ve 7. Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivali'ne katılacak.

(Kahramanmaraş/10.30/13.30/16.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kaynarca-Karasu-Kocaali 4. Bölge Hududu Yolu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Sakarya/17.00)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi birinci ve ikinci oturumları yapılacak.

(10.15/14.45)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batıklara Anı Dalışı programı ile Süngü Bayırı ve Albayrak Sırtı şehitliklerinin açılışına katılacak. Bigalı Kalesi Müzesi, "Minik Eller Sanat Atölyesinde Buluşuyor: Ebru ve Hat Yazım Atölyesi" ve Çanakkale Deniz Müzesi'ni ziyaret edecek Ersoy; Kilisede Bir Müze, "Ustalar ve Genç Sanatçılarla Seramik Buluşması, "Kanatlı Sözler Katmanlar, "Bir Hikayem Var" sergilerini gezecek. Ersoy, Gelibolu Maratonu'na Davet programı ile Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri Konseri'ne katılacak.

(Çanakkale/09.30-21.00)

SPOR

1- Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürecek. Antrenmandan sonra sarı-lacivertli futbolcu Joao Pedro, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/10.00)

2- FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda grup maçlarına Hollanda'da devam edilecek. Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Tayland'la karşılaşacak.

(Arnhem/14.00)

3- Voleybolda Bosna Hersek'te düzenlenen Kadınlar Balkan Kupası'nda PTT Spor, Sırbistan'ın OK Partizan takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Banja Luka/21.00)

4- AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler grup maçlarına devam edilecek. A Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta, B Grubu'nda TÜRŞAD-Spor Toto, Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor, C Grubu'nda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor-Cizre Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/17.00/İstanbul/14.00/17.00/İzmir/15.00/17.30)

5- TFF 2. Lig'de 6. hafta gruplarda toplam 5 maçla başlayacak; TFF 3. Lig gruplarında 4. hafta karşılaşmaları yapılacak.

6- Spor Toto Süper Lig ekipleri Galatasaray ile İstanbulspor, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 3. haftasında 3 maç yapılacak.

8- UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, Torsvollur Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını da statta yapacak.

- Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson ve bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında Türkiye maçına ilişkin soruları cevaplayacak; takım son antrenmanına çıkacak.

(Torshavn/19.30/20.00/17.45/18.15)

9- Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.30)

10- Motosiklette Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 8. ayak mücadelesinde Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışına çıkacak.

(Barselona/15.00)

11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Japonya'daki sezonun 16. ayak yarışının sıralama turları yapılacak.

(Motegi/09.05)