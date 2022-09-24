Bir öğrenci evi ne kadara döşenir?

Üniversiteler açıldı, gençler kampüslerin yolunu tutmaya başladı. Öğrencilerin kiralık ev telaşının yanında bir de eşya telaşı sürüyor. Bu arayışta gençler genellikle artan maliyetlerden ötürü ikinci el eşyaya yöneliyor. İkinci el eşya fiyatları da zamlandı ama halen öğrenci evlerini spotçular kuruyor. İstanbul'un farklı ilçelerinde spotçuların kapısını çaldık ve fiyatları inceledik.

SIFIR EŞYA HAYAL OLDU

Üsküdar'da konuştuğumuz esnaf sıfır eşya fiyatlarının artmasıyla ikinci elde talebin zirveye çıktığını ifade ediyor. Durgun olan sektörün üniversitelerin açılmasıyla hareketlendiğini ifade eden spotçu Selami Al "Sıfır pahalı olunca bize geliyorlar. Aslında burada da fiyatlar ucuz değil her üründe ortalama iki kat artmış durumda. Sıfır öğrenciler için hayal olduğu için satabiliyoruz. Bir öğrenci bizim bu çarşıdan 18-20 bin TL arası fiyatla evin eksiklerini tamamen alabilir. Bu fiyatların önceki senelerde 8-10 bin arasındaydı" dedi.

3+1 EV İÇİN 20 BİN GEREKLİ

Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Beşiktaş'ta ise fiyatlar biraz daha yüksek. İkinci el buzdolabı 2.500 TL, oturma takımı ve çekyatlar ise 3 binden başlıyor. Çamaşır ve bulaşık makineleri ise ortalama 4 bini buluyor. Esnaf Mehmet Sürel "Fiyatları görünce önce bir şaşırıyorlar ama yapacak bir şey yok. Her yerde durum aynı. Bazı öğrenciler işimi görsün yeter derken bazıları da almışken iyisi olsun diyorlar. Bu çevrede 'şu kadar fiyat' demek imkansız. Ama öğrenci için ortalama şartlar belli. Tutukları ev 3+1 düşünürsek 22 bini gözden çıkarmaları gerek" diye konuştu.

ESKİSİ GİBİ EŞYA GELMİYOR

Yenibosna'da bulunan spotçular çarşısı da son ayların en hareketli günlerini yaşıyor. 'Öğrenci evi ne kadara düzülür' sorusuna spotçu Ozan Dal "Bir öğrencinin evinde olması gereken 8-9 ürünün toplam maliyeti alacağı ürüne göre değişir ama 15 bin altından çıkması bizim bu çarşıda imkansız. Bugün en kötü buzdolabı bizim burada 3 bin TL. Fiyatlar geçen seneye göre yüksek tabi. Artık eskisi gibi ikinci el eşya da gelmiyor. Artan maliyetlerden dolayı herkes eldekine sımsıkı sarılmış durumda. İnternet üzerinden de uygulamalar aracılığıyla sattıkları için eldeki ürünler değere binmiş durumda. Ama işlerimiz şükür iyi. Sadece öğrenciler değil yeni atanan öğretmenler de buraya akın ediyor" dedi.

SIFIR EŞYA 70 BİNİ BULUYOR

Sıfır eşya ile evini düzmek isteyen öğrenciler için mağazaları gezdik. Öğrenci evinde olması gerekenleri hesapladığımızda fiyatlar ortalama 70 bini buluyor.

TAŞIMA ÜCRETİ ÖDEMEYİN

İkinci el eşya alanlar müşterilerine ücretsiz nakliye hizmeti veriyor. Esnaflar öğrencilere uyarıda bulunarak "Bunun için ekstra ücret talep edenlere kesinlikle ödeme yapmayın" ikazında bulundu.

"İNTERNET SATIŞINA VERGİ İSTİYORUZ"

Spotçu esnafı, internetten ikinci el ürünlerin satıldığı platformların esnafı ve müşteriyi korumadığını belirtiyor. Mağduriyetlerin bitmesi için bu sitelerin vergiye tabi tutulmasını talep ediyor.

MAHMUT ÖZAY