ABD'den İranlı göstericilere destek! Yaptırımlar gevşetiliyor

İran'ın başkenti Tahran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini, komaya girip hayatını kaybetti. Amini'nin bu şaibeli ölümü sonrası ülkede ayaklanmalar başladı. Bir haftadır devam eden protestolarda 17 kişi hayatını kaybetti.

YAPTIRIMLAR GEVŞETİLDİ

Göstericilere bir destek de ABD'den geldi. ABD Hazine Bakanlığı, İran'daki internet hizmetlerine yönelik yaptırımları gevşetmek için bir lisans yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıkalamda İranlıların "serbest bilgi akışını desteklemeyi" hedefledikleri belirtildi.

"DESTEĞİMİZİ İKİ KATINA ÇIKARIYORUZ"

ABD Hazine Bakanlığı Yardımcısı Wally Adeyemo "Cesur İranlılar Mahsa Emini'nin ölümünü protesto etmek için sokaklara çıkarken ABD, İran halkına ücretsiz bilgi akışına verdiği desteği iki katına çıkarıyor" dedi.

"İRAN HALKININ KARANLIKTA KALMAMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de İran'ı Amini'nin ölümüne öfkelenen barışçıl protestocuları şiddetle bastırmakla suçlayarak "Bu adımlar karşısında İran halkının izole ve karanlıkta kalmamasını sağlamaya yardımcı olacağız. Bu karar, temel haklarına saygı gösterilmesini talep eden İranlılara anlamlı destek sağlamak için somut bir adımdır" ifadelerini kullandı.