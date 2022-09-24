Kayseri'de maden ocağındaki boşluğa vagonla düşen işçi öldü
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde maden ocağında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Eylül 2022 07:55
Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir krom madeninde çalışan S.T, kontrolden çıkan vagonla boşluğa düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!