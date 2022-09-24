Motosikletli sürücüye bıçakla saldırmıştı... Tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ümraniye'de yürütülen çalışmalar sırasında trafikte tartıştığı Berk D.'yi bıçakla yaralayan S.S. gözaltına alınarak tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Eylül 2022 08:13
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ümraniye'de yürütülen çalışmalar sırasında trafikte tartıştığı Berk D.'yi bıçakla yaralayan S.S. gözaltına alınarak tutuklandı.
Emniyet ekipleri Çakmak Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi'nde 21 Eylül günü sabah saat 07.55 sıralarında Berk D. ile S.S. isimli şahısların yol verme yüzünden trafikte tartıştıklarını ve Berk D.'nin bıçakla yaralandığını belirledi.
Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu suç unsuru bıçakla yakalanan S.S, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı; dehşet anları kask kamerasında PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!