Bakan Yanık ihtiyaç sahipleri için SYDV'lere 171,9 milyon lira aktarıldığını açıkladı

Yanık, yaptığı açıklamada, program kapsamında 26 milyon haneye ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştirileceğini, düzenli sosyal yardım programından yararlanan hanelerin de mevcut ve değişen ihtiyaçlarının tespit edildiğini kaydetti.

Desteklere ulaşmakta zorlanan hanelerde yer alan engelli, yaşlı ve çok çocuklu ailelerin tespit edilmesi üzerine çalışmaların da yapıldığını vurgulayan Yanık, "İlk etapta ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerinin tespit edilmesi için başlattığımız Ulusal Hane Ziyaretleri kapsamında SYDV'lere 171,9 milyon lira kaynak aktardık." açıklamasında bulundu.

Ziyaretlerin Bakanlığın daha sonraki süreçte yapacağı çalışmalara ışık tutacağını dile getiren Yanık şöyle devam etti:

"Hane ziyaretleri, Bakanlığımızın çalışmalarının bel kemiğini oluşturuyor. Bilindiği üzere ASDEP personelimiz çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızı ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ediyor, eksikliklerini gideriyordu. Şimdi bu çalışmayı 26 milyon hanemizi kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Vatandaşlarımızın ne tür ihtiyacı olduğunu belirleyecek ve bu konulara yoğunlaşacağız. Bunun için 10 bine yakın SYDV personelimiz, 5 bin de ASDEP personelimiz kapı kapı dolaşarak girilmedik hane bırakmayacak. Bilgileri tek bir formda birleştirecek ve böylece süreci sağlıklı bir şekilde yürüteceğiz."

- "Artık biz vatandaşımızın ayağına gidiyoruz"

Bakanlık olarak temel hedeflerinin vatandaşa dokunmak olduğunun altını çizen Yanık refahını artırmış bir Türkiye için sosyal devlet ilkesiyle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yanık, Ulusal Hane Ziyaretleri ile sosyal hizmet ve yardımlarda bir dönemi geride bıraktıklarını belirterek "2002'den önce bir vatandaşımız hizmete ulaşmak, bir ihtiyacını karşılayabilmek için kamu kurumlarını kapı kapı gezmek zorunda kalıyordu. AK Parti hükümetleriyle birlikte bu köhne sistemi geride bıraktık. Talep odaklı hizmet anlayışından arz odaklı sisteme geçtik. Artık biz vatandaşımızın ayağına gidiyoruz." ifadesini kullandı.