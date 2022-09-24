Basketbol Federasyonu 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana geldi
Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Eylül 2022 14:46
Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana geldiğini duyurdu.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!